За период с апреля по июнь число пластиковых карт в обращении упало на 2,3% — то есть на 4,5 миллиона штук. Таким образом, общее число используемых в России банковских карт сократилось до 190,3 миллиона.

С чего всё началось ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России. РИА Новости вчера в 17:10