В России резко уменьшилось число используемых банковских карт
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За период с апреля по июнь число пластиковых карт в обращении упало на 2,3% — то есть на 4,5 миллиона штук. Таким образом, общее число используемых в России банковских карт сократилось до 190,3 миллиона.В источнике
С чего всё началось
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
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