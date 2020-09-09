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В России резко уменьшилось число используемых банковских карт

За период с апреля по июнь число пластиковых карт в обращении упало на 2,3% — то есть на 4,5 миллиона штук. Таким образом, общее число используемых в России банковских карт сократилось до 190,3 миллиона.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новостивчера в 17:10
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Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газетавчера в 17:40
РБК

Шанс для биткоина. В России начали отказываться от банковских карт

РБКвчера в 11:02
Национальная служба новостей

Банкир объяснил отказ россиян от пластиковых карт

Национальная служба новостейвчера в 11:16
RT на русском

Экономист прокомментировал снижение количества используемых банковских карт в России

RT на русскомвчера в 12:39
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа банковских карт

Газета.Ruвчера в 03:09
Московский Комсомолец

Массовый отказ россиян от банковских карт объяснили двумя причинами

Московский Комсомолецвчера в 13:27
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новостивчера в 17:10

Определена часть граждан, которая пострадает от индексации пенсий

Кривелевич отметил, что для силовиков, депутатов и военных пенсионеров рост пенсий окажется ощутимым, но вот получающим пенсию из бюджета ПФР гражданам не следует рассчитывать на рост доходов.
Evo-rus.comвчера в 12:21
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Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости00:26
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Тост ответил на вопрос о возможной замене Квята на Цуноду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос о том, что команда может заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл», гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
Чемпионат02:00

ФБК нашел у семьи главы Татарстана недвижимости на 3,5 млрд рублей

40-минутный выпуск менее чем за сутки набрал свыше 1,5 млн просмотров и поднялся до второго места в трендах видеохостинга YouTube Семье президента Татарстана Рустама Минниханова принадлежит недвижимость, предположительно, на общую сумму почти 3,5 млрд рублей, говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.
Толк00:39
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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Названа угроза для финансовой системы США

Изменение климата представляет собой угрозу для стабильности финансовой системы США, которая требует принятия срочных мер со стороны финансовых регуляторов, включая Федеральную резервную систему (ФРС).
Lenta.ru00:15
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Туристы из РФ пожаловались на обман из-за названия отеля в Турции

Анкара, 10 сентября 2020, 07:56 — REGNUM Возмущение по поводу несоответствия информации об отеле с фактическим местом проживания на территории турецкого города Аланья выразили российские туристы, которые, по их мнению, столкнулись с «разводом» со стороны туроператора, сообщает портал TourDom.ru.
REGNUM00:56
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Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Деятельность «владельцев контентных интернет-платформ следует законодательно зарегулировать» и приблизить требования к ним — в части правил размещения рекламы, структуры владения, возрастной классификации и т.д. — к тем, которые действуют для вещателей.
РБК01:00
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газетавчера в 14:50
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