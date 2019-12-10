Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ России резко уменьшилось количество займов «до зарплаты»

Подсчёт сделали в Объединённом кредитном бюро. Изменения связаны с введением запрета для микрофинансовых организаций устанавливать ставки выше 1% в день и взыскивать с должников переплату, превышающую ссуду более чем в 2 раза.
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с чего всё началось

В России резко сократилось количество самых коротких займов «до зарплаты»

Средняя длительность ссуд в сегменте PDL (pay day loans, займы до зарплаты; к этой категории относятся ссуды на сумму до 30 тыс. руб. сроком до 30 дней) достигла 20 дней, хотя в конце 2018 года составляла 17 дней, сообщили РБК в компании.
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