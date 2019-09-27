За последний год в большинстве (в 20 и 26) крупнейших российских городов упал спрос на краткосрочную аренду места в хостеле, выяснили аналитики компании «Авито Недвижимость». В среднем по стране этот показатель снизился на 28%.

В России резко упал спрос на аренду хостелов

Общество Россиянам могут запретить курить на балконах Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить.

Политика Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Армия и оружие Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.

Армия и оружие Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Политика После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.

Общество В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Культура Продюсеры «Холостяка» опровергли участие Гуфа в шоу Продюсеры шоу «Холостяк» опровергли участие Гуфа в новом сезоне шоу.

Общество Магнитная буря обрушится на Землю в выходные В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, Землю ждет магнитная буря.

Единоборства Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.

Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.

Общество Бывший муж Поклонской рассказал о проблеме семейного насилия Бывший муж Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев рассказал о проблеме семейного насилия.

Происшествия Тела трех человек обнаружены в Запорожской области близ ж/д пути В селе Павловское Вольнянского района (Запорожская область Украины) тела трех человек обнаружили у железной дороги.

Политика В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.

Гаджеты Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi выходят в продажу Напомним, вся линейка Mi TV Pro представленная на этой неделе оснащена экранами с разрешением 4К, причем телевизоры оснащены процессором, который позволяет воспроизводить контент, созданный в 8К разрешении.

Общество Полпред Цуканов проведет совещание в Югре 27 сентября полпред Николай Цуканов посетит Ханты-Мансийск с рабочим визитом. Он проведет совещание по реализации нацпроектов.

Технологии ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2 ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.

Политика США расширили санкции против РФ по поставкам авиатоплива в Сирию Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.

Политика Зеленский рассказал о беседе с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.

Общество Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".

Транспорт В Петербурге возведут еще один мост через Неву Новая переправа будет возведена неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизит транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.