Экономика

РБКРБКВ России резко упал спрос на аренду хостелов

За последний год в большинстве (в 20 и 26) крупнейших российских городов упал спрос на краткосрочную аренду места в хостеле, выяснили аналитики компании «Авито Недвижимость». В среднем по стране этот показатель снизился на 28%.
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В России резко упал спрос на аренду хостелов

РБКвчера в 08:14

Россияне охладели к хостелам

News.ruвчера в 08:07

Хостелы в Екатеринбурге теряют популярность, несмотря на снижение стоимости

Накануне.Ruвчера в 05:20

После ЧМ по футболу популярность хостелов в Калининграде упала на 90%

Клопсвчера в 06:26

Петербургские хостелы теряют популярность

Мойка78вчера в 05:39

Спрос россиян на аренду жилья в хостелах за год сократился на 2,9%

ТАССвчера в 07:19

«Авито Недвижимость»: в Казани хостелы теряют популярность

Известия Татарстанавчера в 05:19
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:29, Вашингтон
Общество

Россиянам могут запретить курить на балконах

Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить.
Невинномысский рабочий 26 сентября в 08:41
Политика

Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина

Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РЕН ТВ вчера в 19:44
Армия и оружие

Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М

Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Политика

После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Общество

В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото

В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM вчера в 00:07
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Культура

Продюсеры «Холостяка» опровергли участие Гуфа в шоу

Продюсеры шоу «Холостяк» опровергли участие Гуфа в новом сезоне шоу.
Телепрограмма вчера в 13:28
Происшествия

На взорвавшемся в Южной Корее судне были россияне

Lenta.ru 03:09
Происшествия

Актер Аверин отказался извиняться за дебош в самолете

РБК вчера в 23:49
Общество

Магнитная буря обрушится на Землю в выходные

В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, Землю ждет магнитная буря.
Российская газета 25 сентября в 05:30
Армия и оружие

США направят в Саудовскую Аравию батарею Patriot, радары и 200 военных

Вести.Финанс вчера в 02:26
Единоборства

Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя

Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия вчера в 22:48
Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
Известия 02:14
Общество

Бывший муж Поклонской рассказал о проблеме семейного насилия

Бывший муж Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев рассказал о проблеме семейного насилия.
Взгляд.ру вчера в 19:07
Театры

Исполнявший роль Ангела актер ТЮЗа умер во время спектакля

Вечерняя Москва вчера в 09:33
Гаджеты

Опубликованы первые изображения смартфона iPhone 12

Ugpressa.ru вчера в 04:18
Происшествия

Тела трех человек обнаружены в Запорожской области близ ж/д пути

В селе Павловское Вольнянского района (Запорожская область Украины) тела трех человек обнаружили у железной дороги.
Газета.Ru 03:19
Политика

В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена

Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
RT на русском вчера в 15:44
Гаджеты

Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi выходят в продажу

Напомним, вся линейка Mi TV Pro представленная на этой неделе оснащена экранами с разрешением 4К, причем телевизоры оснащены процессором, который позволяет воспроизводить контент, созданный в 8К разрешении.
Astera вчера в 11:54
Общество

Полпред Цуканов проведет совещание в Югре

27 сентября полпред Николай Цуканов посетит Ханты-Мансийск с рабочим визитом. Он проведет совещание по реализации нацпроектов.
Муксун.fm 26 сентября в 08:32
Наука

Ученые рассказали, как фаст-фуд влияет на память

Ученые нашли связь между потерей памяти и потреблением фаст-фуда.
Neva.Today вчера в 06:44
Технологии

ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2

ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.
Ведомости 25 сентября в 02:22
Политика

США расширили санкции против РФ по поставкам авиатоплива в Сирию

Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:11
Политика

Зеленский рассказал о беседе с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru 25 сентября в 22:44
Общество

Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 26 сентября в 01:52
Транспорт

В Петербурге возведут еще один мост через Неву

Новая переправа будет возведена неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизит транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.
Собака.ru вчера в 03:58
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов

Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Футбол

Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ

«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.
Спорт-Экспресс вчера в 14:23
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