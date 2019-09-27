Экономика
РБКВ России резко упал спрос на аренду хостелов
За последний год в большинстве (в 20 и 26) крупнейших российских городов упал спрос на краткосрочную аренду места в хостеле, выяснили аналитики компании «Авито Недвижимость». В среднем по стране этот показатель снизился на 28%.
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Происшествия
Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту
Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.
Известия 03:42
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Космос
Первый арабский космонавт отправился на МКС
62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.
Inc-news.ru 25 сентября в 15:39
Происшествия
В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе
В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Политика
В бундестаге выступили против антироссийских санкций
По информации издания, ограничительные меры в отношении России раскритиковал давний противник антироссийских санкций председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Lenta.ru 03:50
Общество
В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах
В России с 1 октября вводится запрет на курение на балконах жилых домов и на приготовление на них шашлыков.
Газета.Ru вчера в 05:43
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
Ученые из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 04:12
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Игры
Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog в рамках специального мероприятия позволила журналистам провести три часа в The Last of Us Part II.
News.ru вчера в 03:33
Происшествия
В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту
В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.
РБК 04:00
Автоспорт
Роберт Шварцман стал чемпионом «Формулы-3»
РИА Новости 04:07
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Политика
Около половины американцев поддержали импичмент Трампу
Почти половина опрошенных американцев поддерживает проведение процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, начатой демократами из палаты представителей.
РБК вчера в 23:28
Театры
Исполнявший роль Ангела актер ТЮЗа умер во время спектакля
Вечерняя Москва вчера в 09:33
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 26 сентября в 03:17
Музыка
Натали выпустила новую песню про мужчину мечты
Piter.tv вчера в 02:57
Наука
В Калифорнии нашли трехполых червей, устойчивых к действию мышьяка
Научными сотрудниками при Калифорнийском технологическом институте был обнаружен новый вид червей, имеющих три пола и устойчивых к мышьяку сурового калифорнийского озера.
Ugpressa.ru 03:13
Происшествия
В Башкирии школьники-живодеры зверски убили 10 щенят
В Башкирии в Стерлитамаке школьники жестоко расправились с собакой и ее 10-ю щенками.
ToDay News Ufa 02:17
Единоборства
Галлахер бросился в объятия Макгрегора после победы на Bellator 227
После победы Галлахер перелез через сетку октагона и бросился в объятия соотечественника Конора Макгрегора, который является партнером Джеймса по тренировочному залу.
Sport24.ru вчера в 19:33
Шоу-бизнес
Танец дочери Иглесиаса и Курниковой вызвал умиление у россиян
Ролик вызвал умиление у пользователей Сети. «Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.
ФАН 26 сентября в 07:58
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Культура
Борис Смолкин: Сериал «Моя прекрасная няня» сделал меня знаменитым
Ровно 15 лет назад на экраны страны вышел сериал «Моя прекрасная няня».
Planet Today вчера в 12:52
Автоспорт
Toro Rosso сменит название на Alpha Tauri
F1news.ru 03:14
Происшествия
Россиянина задержали в аэропорту испанской Валенсии по запросу США
Российского гражданина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу Соединенных Штатов.
Известия вчера в 18:13
Гаджеты
Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком
Компания PowerColor, как ожидается, скоро выпустит видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil со штатным модулем жидкостного охлаждения.
Игромания.ру вчера в 13:22
Религия
На Никиту режь гусей. Что нужно обязательно сделать 28 сентября
Считалось, что именно в этот день улетают на юг дикие гуси, а вот домашних гусей нужно было забивать именно 28 сентября и везти их на продажу.
Алтайская правда вчера в 19:00