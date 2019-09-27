За последний год в большинстве (в 20 и 26) крупнейших российских городов упал спрос на краткосрочную аренду места в хостеле, выяснили аналитики компании «Авито Недвижимость». В среднем по стране этот показатель снизился на 28%.

В России резко упал спрос на аренду хостелов

Происшествия Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.

Политика Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.

Космос Первый арабский космонавт отправился на МКС 62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.

Происшествия В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.

Политика В бундестаге выступили против антироссийских санкций По информации издания, ограничительные меры в отношении России раскритиковал давний противник антироссийских санкций председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Общество В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах В России с 1 октября вводится запрет на курение на балконах жилых домов и на приготовление на них шашлыков.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.

Наука Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака Ученые из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний.

Игры Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II Студия Naughty Dog в рамках специального мероприятия позволила журналистам провести три часа в The Last of Us Part II.

Происшествия В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.

Политика Около половины американцев поддержали импичмент Трампу Почти половина опрошенных американцев поддерживает проведение процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, начатой демократами из палаты представителей.

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.

Наука В Калифорнии нашли трехполых червей, устойчивых к действию мышьяка Научными сотрудниками при Калифорнийском технологическом институте был обнаружен новый вид червей, имеющих три пола и устойчивых к мышьяку сурового калифорнийского озера.

Происшествия В Башкирии школьники-живодеры зверски убили 10 щенят В Башкирии в Стерлитамаке школьники жестоко расправились с собакой и ее 10-ю щенками.

Единоборства Галлахер бросился в объятия Макгрегора после победы на Bellator 227 После победы Галлахер перелез через сетку октагона и бросился в объятия соотечественника Конора Макгрегора, который является партнером Джеймса по тренировочному залу.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Армия и оружие Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.

Происшествия Россиянина задержали в аэропорту испанской Валенсии по запросу США Российского гражданина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу Соединенных Штатов.

Гаджеты Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком Компания PowerColor, как ожидается, скоро выпустит видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil со штатным модулем жидкостного охлаждения.