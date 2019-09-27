За последний год в большинстве (в 20 и 26) крупнейших российских городов упал спрос на краткосрочную аренду места в хостеле, выяснили аналитики компании «Авито Недвижимость». В среднем по стране этот показатель снизился на 28%.

В России резко упал спрос на аренду хостелов

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