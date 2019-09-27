Экономика

РБКРБКВ России резко упал спрос на аренду хостелов

За последний год в большинстве (в 20 и 26) крупнейших российских городов упал спрос на краткосрочную аренду места в хостеле, выяснили аналитики компании «Авито Недвижимость». В среднем по стране этот показатель снизился на 28%.
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Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
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Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Экономика

Прожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году

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Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано

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Павел Мамаев договаривается о контракте с «Ростовом»

Экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ближайшее время подпишет контракт с "Ростовом".
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Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва

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В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 07:37
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Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья

ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.
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Самым простым видом является ходьба, которая не предполагает усилий и знания техники.
Вечерняя Москва вчера в 14:22
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Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, говорится в сообщении МЧС с пояснениями к изменившимся правилам противопожарного режима, поступившем в РБК.
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Deutsche Welle могут лишить аккредитации в РФ

Госдума планирует обратиться в МИД РФ, чтобы лишить немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle аккредитации в РФ.
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Происшествия

Вылетевший из Домодедово самолет столкнулся с птицей

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В МИД РФ считают реальной угрозу развала СВПД

СВПД был заключен между Ираном и "шестеркой" международных посредников (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) в 2015 году.
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Лавров сообщил о безвозмездной поставке российского оружия в ЦАР

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в сентябре Россия поставила партию оружия в ЦАР на безвозмездной основе для нужд армии республики.
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Православные празднуют Воздвижение креста Господня

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Происшествия

В Оренбурге по обвинению в изнасиловании детей арестовали протоиерея

РБК вчера в 04:45
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