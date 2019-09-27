Экономика
РБКВ России резко упал спрос на аренду хостелов
За последний год в большинстве (в 20 и 26) крупнейших российских городов упал спрос на краткосрочную аренду места в хостеле, выяснили аналитики компании «Авито Недвижимость». В среднем по стране этот показатель снизился на 28%.
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Происшествия
Глава тюменской полиции ушел в отставку
Начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов ушел в отставку.
РБК Тюмень 08:36
Автоспорт
Болид Квята сломался во время первой практики в Сочи
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил первую свободную практику Гран-при России Формулы-1.
Sport24.ru 04:32
Политика
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Ранее МИД Киргизии выразил обеспокоенность в связи со словами Малахова, прозвучавшими в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущий предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера.
РИА Новости 06:42
Общество
Жест «окей» признали расистским
Неправительственная организация американских евреев «Антидиффамационная лига» признала довольно распространенный жест «окей» (кольцо из большого и указательного пальцев) разжигающим ненависть и обозначающим «превосходство белой расы», пишет Лента.ру.
Псковское агентство информации 07:20
Гаджеты
Huawei начнет производство базовых станций для 5G
По плану, для начала, в месяц будет собираться 5000 базовых станций (БС), за этот год наберется 600 000 единиц включая те, в которых есть американские компоненты.
IT-World 06:38
Экономика
В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ
В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.
Российская газета 08:28
Кино
Звезду «Глухаря» Балабанова госпитализировали в Москве
Российский актер кино и театра Виктор Балабанов экстренно доставлен в столичную больницу. Об этом стало известно сегодня, 27 сентября.
NewInform 08:52
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете
Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году
В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.
Деловое.ТВ вчера в 02:07
Политика
В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией
По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".
ТАСС 08:09
Армия и оружие
Конгресс США одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35
Конгресс США дал согласие на продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35, заявил в своем Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Rambler News Service 05:13
Политика
Поставки санкционных продуктов в РФ за девять лет упали в 100 раз
Как следует из приведенных документов, за последние 9 лет количество ввозимых на территорию РФ санкционных продуктов снизилось в 100 раз.
iReactor 08:30
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском 08:56
Футбол
Павел Мамаев договаривается о контракте с «Ростовом»
Экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ближайшее время подпишет контракт с "Ростовом".
Российская газета 08:16
Энергетика
Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
Срывом отопительного сезона грозят долги тепловых компаний перед «Нафтогазом».
REGNUM 08:31
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 07:37
Авто
Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья
ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.
32CARS.ru 06:59
Здоровье
Лео Бокерия дал три простых совета, как предотвратить болезни сердца
Самым простым видом является ходьба, которая не предполагает усилий и знания техники.
Вечерняя Москва вчера в 14:22
Авто
Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости
Разработка компании Genovation, электрический суперкар GXE, смог разогнаться до 338,28 км/ч, тем самым побив свой собственный рекорд скорости.
SpeedMe 00:33
Общество
МЧС объяснило запрет курения на балконах
Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, говорится в сообщении МЧС с пояснениями к изменившимся правилам противопожарного режима, поступившем в РБК.
РБК вчера в 17:21
Политика
Deutsche Welle могут лишить аккредитации в РФ
Госдума планирует обратиться в МИД РФ, чтобы лишить немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle аккредитации в РФ.
REGNUM 07:52
Политика
В МИД РФ считают реальной угрозу развала СВПД
СВПД был заключен между Ираном и "шестеркой" международных посредников (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) в 2015 году.
Российская газета 07:50
Армия и оружие
Лавров сообщил о безвозмездной поставке российского оружия в ЦАР
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в сентябре Россия поставила партию оружия в ЦАР на безвозмездной основе для нужд армии республики.
iReactor вчера в 17:00
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14