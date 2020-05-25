Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ апреле выдача ипотеки в России сократилась на треть

В апреле в целом по России было выдано 81,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд руб.: по сравнению с мартом это меньше на 33% по количеству и на 39% по объему. Такие данные сегодня, 25 мая, представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
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с чего всё началось

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Кредитное бюро в апреле зафиксировало 33%-ное падение ипотеки

РБК03:57

ОКБ: число выданных ипотечных кредитов в РФ в апреле упало на треть

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В России рухнул рынок ипотечного жилья

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В России рухнула выдача ипотеки

Lenta.ru01:31

В России зафиксировано резкое падение выдачи ипотеки

РЕН ТВвчера в 21:47

В апреле объемы выданной ипотеки упали до 40%

Ёлдаш02:13

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
Общество

Испания откроет границы для туристов в июле

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Газета.Ru 04:37
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Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

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Cyber.sports.ru вчера в 14:56
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СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве

Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за связь со школьником

"Приговором Кировского районного суда Астрахани местной жительнице назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет", - говорится в сообщении.
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Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Заместитель главы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что зачисление в вузы в 2020 году планируется завершить уже в августе.
Peterburg2.ru вчера в 08:17
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Здоровье

Коронавирус охватил все районы Ростовской области

На 24 мая в Ростовской области выявлено 3569 носителей коронавируса, показатель заболевших коронавирусом — 85 на 100 тысяч населения.
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Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
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Шоу-бизнес

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Сюрприз обошелся в полмиллиона рублей (и это без учета сборки и установки). starhit.ru Покупка надувного аквапарка была инициирована Оксаной Самойловой, хотя, судя по всему, ее поддержал и Джиган, потому что рассказывая об этом, Оксана делала упор на том, что это было их общим решением.
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Экономика

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Общество

Для жителей Мурманской области обновили правила снятия ограничений

В правительстве Мурманской области обновили правила снятия ограничений для граждан. Об этом сообщил оперативный штаб.
Невские Новости 03:18
Технологии

В России появился сервис онлайн-собеседований

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и облачная CRM для рекрутинга Talantix запустили сервис онлайн-собеседований для работодателей и соискателей на базе платформы совместной работы Microsoft Teams.
Телеканал Санкт-Петербург 03:43
Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
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Здоровье

В Пермском крае выявлено 43 новых случая коронавируса за сутки

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеванию коронавирусом. За сутки в Пермском крае зафиксировано 43 случая, как и накануне.
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Общество

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РИА Новости 00:01
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Здоровье

В России предупредили о росте смертности от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что вслед за пройденным пиком ожидается рост смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:39
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Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
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Волгоградские школьники впервые отмечают последний звонок онлайн

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Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской»

«Понимаете, то, что Гордон хочет взять у меня интервью — такая же глупость, как если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять интервью у него», — подчеркнул российский журналист.
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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

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Днем ранее жертвами инфекции стали 153 человека, что было максимальным показателем с начала пандемии.
РБК 04:23
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REGNUM 03:54
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В Гидрометцентре назвали сроки возвращения майской погоды в Россию

Теплая погода, характерная для мая, вернется в европейскую часть России в середине этой недели.
Известия 02:19
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после жалоб о нехватке денег

Актер, супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, ответил на критику в свой адрес после жалобы на отсутствие заработка у артистов в период пандемии коронавируса.
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Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском 23 мая в 23:15
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Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг.
RT на русском вчера в 05:40
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