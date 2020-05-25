Экономика

REGNUMREGNUMВ России резко упала выдача ипотеки

В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Так, реже стали брать ипотеку в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Краснодарском крае.
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с чего всё началось

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Известиявчера в 17:01

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Российские банки снизили объем выдачи ипотеки в апреле почти на 40%

ТАСС06:11

Кредитное бюро в апреле зафиксировало 33%-ное падение ипотеки

РБК03:57

В России рухнул рынок ипотечного жилья

URA.Ruвчера в 21:26

В России рухнула выдача ипотеки

Lenta.ru01:31

В России зафиксировано резкое падение выдачи ипотеки

РЕН ТВвчера в 21:47

ОКБ: число выданных ипотечных кредитов в РФ в апреле упало на треть

РИА Новости03:39

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Известиявчера в 17:01
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Происшествия

В Екатеринбурге ликвидируют последствия штормового ветра

РИА Новости 09:37
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Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах

Bimru.ru 01:31
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Здоровье

Глава Минздрава заявил о завершении выплат медикам за апрель

Компенсации за апрель медикам, которые работают с COVID-19, выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:46
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Экономика

ТПП РФ предлагает запретить рост тарифов ЖКХ

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса, следует из предложений палаты, которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:22
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Политика

Путин утвердил повышение предельного возраста ректоров до 70 лет

Поправки в Трудовой кодекс позволяют увеличить предельный возраст для ректоров с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение - не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных вузов и научных организаций на срок не более пяти лет.
Российская газета 07:43
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Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

Коммерсантъ вчера в 21:18
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Общество

Волонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных

РИА Новости 09:30
3
Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
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Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
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Наука

На алмазе вырастили двумерную и шестиугольную поваренную соль

Химики и физики из России предсказали существование двумерных пленок из обычной поваренной соли c экзотической шестиугольной структурой, а также подтвердили в опытах с алмазами, что существует и "плоская" соль.
ТАСС Наука 09:54
Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
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Происшествия

В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ

РИА Новости 08:57
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
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Здоровье

В Европе прошла первая успешная пересадка легких пациентке с Covid-19

В Вене провели первую успешную операцию в Европе по пересадке легких пациенту с Covid-19.
FlashNord 08:48
1
Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
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Культура

В России снимут первые сериалы о киберспорте

Первые в России сериалы о киберспорте создадут в рамках конкурса автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» по формированию интернет-контента для молодежи.
Национальная служба новостей 09:44
Кино

Дизайнер создал 3D-копию Аквамена

Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена.
News.ru 09:48
Здоровье

Врач Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы

Выпадение волос, отечность, повышенная раздражительность и агрессия, постоянное ощущение зябкости могут быть признаками нарушений в работе щитовидной железы.
MedikForum.ru 09:29
Финансы

Центробанк России не смог помочь российским гражданам

Ранее стало известно, что регулятор остался недоволен тем, как банки предоставляют кредитные каникулы гражданам.
Lenta.ru 08:32
21
Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
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Общество

Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов

Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
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Гаджеты

Опубликованы цены на все модели iPhone 12

Смартфоны новой серии iPhone будут представлены в четырех вариантах – iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7). Все модели будут оснащены OLED-дисплеями.
Профиль 07:03
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Футбол

Владелец «Спартака» Федун выписан из больницы

Владелец "Спартака" Леонид Федун выписан из больницы, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 09:20
Общество

С Киркорова взыскали почти 3 млн рублей за обустройство дома

Вместо 7,6 миллионов рублей, которые требовал истец, суд постановил взыскать с Киркорова чуть более двух миллионов рублей.
Московский Комсомолец 08:48
Происшествия

На Украине в отделе полиции насиловали и пытали девушку — ГБР

В сообщении говорится, что девушку 1994 года рождения в ночь с 23 на 24 мая 2020 года сотрудники полиции пригласили в отдел для дачи свидетельских показаний.
ИА Красная Весна 08:38
Шоу-бизнес

Дибров сдержал данное Малышевой обещание

ТК Звезда 09:43
Общество

Правительство запретило до октября ввоз топлива в Россию

Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации.
Ведомости 07:52
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Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
8
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва

Интерфакс 09:01
25
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