Экономика
REGNUMВ России резко упала выдача ипотеки
В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Так, реже стали брать ипотеку в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Краснодарском крае.
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с чего всё началось
Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Известиявчера в 17:01
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Происшествия
В Екатеринбурге ликвидируют последствия штормового ветра
РИА Новости 09:37
Здоровье
Глава Минздрава заявил о завершении выплат медикам за апрель
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Коммерсантъ 07:46
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ТПП РФ предлагает запретить рост тарифов ЖКХ
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Путин утвердил повышение предельного возраста ректоров до 70 лет
Поправки в Трудовой кодекс позволяют увеличить предельный возраст для ректоров с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение - не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных вузов и научных организаций на срок не более пяти лет.
Российская газета 07:43
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
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РИА Новости 09:30
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
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Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Наука
На алмазе вырастили двумерную и шестиугольную поваренную соль
Химики и физики из России предсказали существование двумерных пленок из обычной поваренной соли c экзотической шестиугольной структурой, а также подтвердили в опытах с алмазами, что существует и "плоская" соль.
ТАСС Наука 09:54
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
Здоровье
В Европе прошла первая успешная пересадка легких пациентке с Covid-19
В Вене провели первую успешную операцию в Европе по пересадке легких пациенту с Covid-19.
FlashNord 08:48
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
Культура
В России снимут первые сериалы о киберспорте
Первые в России сериалы о киберспорте создадут в рамках конкурса автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» по формированию интернет-контента для молодежи.
Национальная служба новостей 09:44
Кино
Дизайнер создал 3D-копию Аквамена
Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена.
News.ru 09:48
Здоровье
Врач Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы
Выпадение волос, отечность, повышенная раздражительность и агрессия, постоянное ощущение зябкости могут быть признаками нарушений в работе щитовидной железы.
MedikForum.ru 09:29
Финансы
Центробанк России не смог помочь российским гражданам
Ранее стало известно, что регулятор остался недоволен тем, как банки предоставляют кредитные каникулы гражданам.
Lenta.ru 08:32
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов
Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
Гаджеты
Опубликованы цены на все модели iPhone 12
Смартфоны новой серии iPhone будут представлены в четырех вариантах – iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7). Все модели будут оснащены OLED-дисплеями.
Профиль 07:03
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Владелец «Спартака» Федун выписан из больницы
Владелец "Спартака" Леонид Федун выписан из больницы, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 09:20
Общество
С Киркорова взыскали почти 3 млн рублей за обустройство дома
Вместо 7,6 миллионов рублей, которые требовал истец, суд постановил взыскать с Киркорова чуть более двух миллионов рублей.
Московский Комсомолец 08:48
Происшествия
На Украине в отделе полиции насиловали и пытали девушку — ГБР
В сообщении говорится, что девушку 1994 года рождения в ночь с 23 на 24 мая 2020 года сотрудники полиции пригласили в отдел для дачи свидетельских показаний.
ИА Красная Весна 08:38
Шоу-бизнес
Дибров сдержал данное Малышевой обещание
ТК Звезда 09:43
Общество
Правительство запретило до октября ввоз топлива в Россию
Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации.
Ведомости 07:52
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19