Экономика
REGNUMВ России резко упала выдача ипотеки
В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Так, реже стали брать ипотеку в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Краснодарском крае.
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с чего всё началось
Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Известиявчера в 17:01
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Общество
В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки в РФ зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Общество
Жители Бельгии подали иск против государства из-за карантина
В Бельгии около 40 граждан страны обратились в суд с коллективным иском против властей и персонально главы МВД Питера де Крема.
Росбалт вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru.
МИР 24 23 мая в 19:59
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
«Последний звонок» пройдет онлайн 25 мая
Как сообщило в субботу Минпросвещения России, "Последний звонок — 2020" пройдет 25 мая в дистанционном формате.
Вести.Ru 23 мая в 05:43
Общество
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Ветеранские вести вчера в 21:34
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей
Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Наука
Назван эффективный способ предотвратить заражение коронавирусом
Исследователи Университетского колледжа Лондона выяснили, что частое мытье рук действительно способно предовратить заражение коронавирусом и снизить риски.
Live24 03:19
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Фактически, Япония оказывается в непростой ситуации, так как выдвинутое Лавровым условие является очень жестким.
Политическая Экспертиза 02:32
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости 23 мая в 21:53
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
REGNUM 03:45
Здоровье
Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса
Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучного прогноза для страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 20:55
Футбол
Канчельскис назвал руководство «Локомотива» проходимцами
ProstoProSport 00:45
Общество
Свердловский губернатор рассказал, когда откроет фитнес-центры
Екатеринбург, 25 мая 2020, 08:35 — REGNUM В Свердловской области откроют фитнес-центры лишь после снятия первых ограничений по коронавирусу.
REGNUM 01:35
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Маршрутка под Астраханью опрокинулась из-за оторвавшегося колеса
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла на 24-м километре автодороги Астрахань - Марфино из-за оторвавшегося колеса.
Российская газета 03:27
Общество
Роскачество проверило соблюдение масочного режима в магазинах
Специалисты Роскачества в ходе проверки выяснили, насколько соблюдается масочный режим и требование по использованию средств индивидуальной защиты в продовольственных магазинах Москвы и Белгорода.
RT на русском 02:42
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Vprognoze.ru вчера в 04:07
Происшествия
В Челябинске завели еще одно дело о хищениях при строительстве театра
В Челябинске возбуждено еще одно уголовное дело в рамках расследования хищений бюджетных средств на строительстве вспомогательного здания государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки.
Российская газета 03:47
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Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых
Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 23 мая в 12:37
Авто
Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом
Car.ru 22 мая в 03:31
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Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал "Российской газете" о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса нового типа.
РИА Новости 02:53