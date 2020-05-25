Экономика

REGNUMREGNUMВ России резко упала выдача ипотеки

В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Так, реже стали брать ипотеку в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Краснодарском крае.
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с чего всё началось

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Известиявчера в 17:01

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В России рухнула выдача ипотеки

Lenta.ru01:31

Выдача ипотеки по итогам мая может резко сократиться

Вести.Ru03:25

Кредитное бюро в апреле зафиксировало 33%-ное падение ипотеки

РБК03:57

ОКБ: число выданных ипотечных кредитов в РФ в апреле упало на треть

РИА Новости03:39

В России зафиксировано резкое падение выдачи ипотеки

РЕН ТВвчера в 21:47

В России рухнул рынок ипотечного жилья

URA.Ruвчера в 21:26

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество

В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в РФ зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Общество

Жители Бельгии подали иск против государства из-за карантина

В Бельгии около 40 граждан страны обратились в суд с коллективным иском против властей и персонально главы МВД Питера де Крема.
Росбалт вчера в 23:59
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Шоу-бизнес

Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru.
МИР 24 23 мая в 19:59
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2,1K
Общество

«Последний звонок» пройдет онлайн 25 мая

Как сообщило в субботу Минпросвещения России, "Последний звонок — 2020" пройдет 25 мая в дистанционном формате.
Вести.Ru 23 мая в 05:43
183
Общество

10 000 рублей на ребёнка: выплаты пойдут со Дня защиты детей

В Пенсионном фонде России напомнили, что семьям с детьми с 1 июня будет оказана единовременная материальная поддержка в размере 10 000 рублей, однако при назначении выплат будет учитываться возраст ребёнка.
Ветеранские вести вчера в 21:34
8
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
481
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей

Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Наука

Назван эффективный способ предотвратить заражение коронавирусом

Исследователи Университетского колледжа Лондона выяснили, что частое мытье рук действительно способно предовратить заражение коронавирусом и снизить риски.
Live24 03:19
2
Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах

Bimru.ru 01:31
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Политика

Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам

Фактически, Япония оказывается в непростой ситуации, так как выдвинутое Лавровым условие является очень жестким.
Политическая Экспертиза 02:32
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
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Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
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Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
68
Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости 23 мая в 21:53
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Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
REGNUM 03:45
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Здоровье

Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса

Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучного прогноза для страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 20:55
44
Футбол

Канчельскис назвал руководство «Локомотива» проходимцами

ProstoProSport 00:45
Общество

Свердловский губернатор рассказал, когда откроет фитнес-центры

Екатеринбург, 25 мая 2020, 08:35 — REGNUM В Свердловской области откроют фитнес-центры лишь после снятия первых ограничений по коронавирусу.
REGNUM 01:35
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Происшествия

Маршрутка под Астраханью опрокинулась из-за оторвавшегося колеса

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла на 24-м километре автодороги Астрахань - Марфино из-за оторвавшегося колеса.
Российская газета 03:27
8
Общество

Роскачество проверило соблюдение масочного режима в магазинах

Специалисты Роскачества в ходе проверки выяснили, насколько соблюдается масочный режим и требование по использованию средств индивидуальной защиты в продовольственных магазинах Москвы и Белгорода.
RT на русском 02:42
3
Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
248
Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Vprognoze.ru вчера в 04:07
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Происшествия

В Челябинске завели еще одно дело о хищениях при строительстве театра

В Челябинске возбуждено еще одно уголовное дело в рамках расследования хищений бюджетных средств на строительстве вспомогательного здания государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки.
Российская газета 03:47
Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 23 мая в 12:37
25
Авто

Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом

Car.ru 22 мая в 03:31
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Общество

Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал "Российской газете" о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса нового типа.
РИА Новости 02:53
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