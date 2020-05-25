Экономика
Piter.tvВ России резко упала выдача ипотеки
В России резко упала выдача ипотеки. Он сократился до 39%, до 184 миллиарда рублей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
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с чего всё началось
Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Известия24 мая в 17:01
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Общество
Вышел закон об ОСАГО без техосмотра
Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
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Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Общество
У переболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось зрение
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после того, как он переболел коронавирусом, у него ухудшилось зрение.
РБК вчера в 18:12
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
Энергетика
Мировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад.
ИА Новороссия вчера в 02:13
Футбол
Зидан назван лучшим тренером в истории Лиги чемпионов
Третье место занял Карло Анчелотти, который приводил «Милан» к победе в ЛЧ в 2003 и 2007 годах. Также он побеждал с «Реалом» в 2014 году.
ГЛАС.RU вчера в 22:46
Экономика
Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
Главный региональный вчера в 04:10
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Армия и оружие
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
По словам генерала, следует не увеличивать количество военнослужащих, а для начала обеспечить всем необходимым тех, кто уже служит.
Военное обозрение 02:36
Общество
Дочь писателя Эдуарда Успенского попросила не называть премию в области детской литературы именем ее отца
«Человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным», - пишет Татьяна Успенская в открытом письме, которое публикует газета «Собеседник».
Эхо Москвы 03:02
Происшествия
Три человека стали жертвами урагана в Свердловской области
По меньшей мере 3 человека погибли в результате урагана в Екатеринбурге и Свердловской области.
Инфо24 вчера в 16:06
Происшествия
В Самарской области горят частные жилые дома
Частные дома горят в Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
REGNUM 01:57
Здоровье
В двух отделениях волжской больницы Фишера заболели 47 человек
В отделении гастроэнтерологии заболели 15 человек. Отделение, по предписанию Роспотребнадзора, также закрыто на карантин.
Волжский.ру вчера в 05:49
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Происшествия
В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке
Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что жертвами жесткой посадки Ми-8 в Анадыре стали четыре человека.
РИА Новости 00:02
Общество
В Рязанской области выявили 85 новых случаев коронавируса
В Рязанской области выявили 85 новых случаев коронавируса.
Рязань.Лайф 03:30
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru вчера в 03:22
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Общество
Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС
Коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
Армия и оружие
СНВ-III не будет продлен: Россия и США на пороге ядерной войны
Если Вашингтон не продлит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), две страны впервые за полвека могут оказаться без каких-либо сдерживающих факторов, что крайне опасно.
Утро.ru 00:39
Общество
ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости вчера в 13:03
Политика
Глава украинского космического агентства рассказал об указаниях от США
Усов возглавил космическое агентство в декабре 2019 года. До этого он занимался бизнесом в сфере IT.
Известия вчера в 13:22
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
Происшествия
Под Иркутском арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин
Мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух женщин, числившихся без вести пропавшими, арестован в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:14
Общество
В Чувашии 38 тысяч детей получат новые пособия
Выплаты на детей от 3 до 7 лет начнутся 1 июня В Чувашии 38 тысяч детей получат пособие в размере 4770 рублей.
PRO Город Чебоксары вчера в 09:17
Армия и оружие
ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР
REGNUM 23 мая в 16:08