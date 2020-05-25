Экономика

Piter.tvPiter.tvВ России резко упала выдача ипотеки

В России резко упала выдача ипотеки. Он сократился до 39%, до 184 миллиарда рублей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
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Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Известия24 мая в 17:01

Подробнее о событии

ОКБ: число выданных ипотечных кредитов в РФ в апреле упало на треть

РИА Новостивчера в 03:39

Ипотечный рынок в России в апреле сократился в 1,5 раза

Вести.Ru00:49

Российские банки снизили объем выдачи ипотеки в апреле почти на 40%

ТАССвчера в 06:11

Кредитное бюро в апреле зафиксировало 33%-ное падение ипотеки

РБКвчера в 03:57

Российские банки сократили выдачу ипотечных кредитов в полтора раза

Lenta.ru01:41

В России рухнул рынок ипотечного жилья

URA.Ru24 мая в 21:26

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Известия24 мая в 17:01
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Общество

Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
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Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Общество

У переболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось зрение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после того, как он переболел коронавирусом, у него ухудшилось зрение.
РБК вчера в 18:12
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
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Энергетика

Мировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад.
ИА Новороссия вчера в 02:13
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Футбол

Зидан назван лучшим тренером в истории Лиги чемпионов

Третье место занял Карло Анчелотти, который приводил «Милан» к победе в ЛЧ в 2003 и 2007 годах. Также он побеждал с «Реалом» в 2014 году.
ГЛАС.RU вчера в 22:46
Экономика

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики

Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
Главный региональный вчера в 04:10
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
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Армия и оружие

Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»

По словам генерала, следует не увеличивать количество военнослужащих, а для начала обеспечить всем необходимым тех, кто уже служит.
Военное обозрение 02:36
Общество

Дочь писателя Эдуарда Успенского попросила не называть премию в области детской литературы именем ее отца

«Человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным», - пишет Татьяна Успенская в открытом письме, которое публикует газета «Собеседник».
Эхо Москвы 03:02
Происшествия

Три человека стали жертвами урагана в Свердловской области

По меньшей мере 3 человека погибли в результате урагана в Екатеринбурге и Свердловской области.
Инфо24 вчера в 16:06
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Происшествия

В Самарской области горят частные жилые дома

Частные дома горят в Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
REGNUM 01:57
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Здоровье

В двух отделениях волжской больницы Фишера заболели 47 человек

В отделении гастроэнтерологии заболели 15 человек. Отделение, по предписанию Роспотребнадзора, также закрыто на карантин.
Волжский.ру вчера в 05:49
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
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Происшествия

В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке

Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что жертвами жесткой посадки Ми-8 в Анадыре стали четыре человека.
РИА Новости 00:02
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Общество

В Рязанской области выявили 85 новых случаев коронавируса

В Рязанской области выявили 85 новых случаев коронавируса.
Рязань.Лайф 03:30
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru вчера в 03:22
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия вчера в 00:39
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Общество

Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС

Коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Единоборства

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
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Происшествия

В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне

Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
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Армия и оружие

СНВ-III не будет продлен: Россия и США на пороге ядерной войны

Если Вашингтон не продлит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), две страны впервые за полвека могут оказаться без каких-либо сдерживающих факторов, что крайне опасно.
Утро.ru 00:39
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Общество

ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости вчера в 13:03
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Политика

Глава украинского космического агентства рассказал об указаниях от США

Усов возглавил космическое агентство в декабре 2019 года. До этого он занимался бизнесом в сфере IT.
Известия вчера в 13:22
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Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
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Происшествия

Под Иркутском арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин

Мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух женщин, числившихся без вести пропавшими, арестован в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:14
Происшествия

В Индии родители по ошибке заживо похоронили младенца

Газета.Ru 01:17
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В Чувашии 38 тысяч детей получат новые пособия

Выплаты на детей от 3 до 7 лет начнутся 1 июня В Чувашии 38 тысяч детей получат пособие в размере 4770 рублей.
PRO Город Чебоксары вчера в 09:17
Армия и оружие

ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР

REGNUM 23 мая в 16:08
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Как работают Яндекс.Новости?
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