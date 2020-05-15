Экономика
ИзвестияВ России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. В этом году, полагают эксперты, снижение продолжится, и отложить на черный день граждане смогут не более 1,3–1,5 трлн рублей.
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с чего всё началось
Часть россиян запаслась наличностью из-за опасений потерять деньги из-за кризиса. Кроме того, в период самоизоляции многие скупали товары длительного хранения и в условиях стагнации реальных доходов были вынуждены тратить на это свои сбережения.Известиявчера в 17:01
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