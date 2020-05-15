Экономика
ИзвестияВ России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. В этом году, полагают эксперты, снижение продолжится, и отложить на черный день граждане смогут не более 1,3–1,5 трлн рублей.
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с чего всё началось
В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России. Существенно изменилась и структура денежных запасов граждан.Известиявчера в 17:01
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Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform 13 мая в 10:40
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Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
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Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Общество
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Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
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Трамп допустил полное прекращение отношений с Китаем
Президент Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты могли бы полностью разорвать отношения с Китаем из-за пандемии коронавируса.
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Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу
При большом потоке желающих попасть в торговые центры доступ посетителей ограничат.
78.ru 01:12
Здоровье
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Ответственность за выплаты по работе с больными коронавирусом для врачей должны нести руководители медучреждения, заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге в региональном правительстве 15 мая.
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Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам
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РИА Новости 04:40
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МонаВиста вчера в 11:00
Общество
Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо», на который жаловались пациенты
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Экономика
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По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
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Общество
Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
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"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
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За сутки 99 человек заразились коронавирусом на Кубани
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Kursk.com 06:20
Общество
За сутки в России выявили 10 028 случаев коронавируса
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не намерены скрывать информацию по поводу уровня смертности в стране от коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 05:35