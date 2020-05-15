Экономика

ИзвестияИзвестияВ России резко упали объемы сбережений граждан

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. В этом году, полагают эксперты, снижение продолжится, и отложить на черный день граждане смогут не более 1,3–1,5 трлн рублей.
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с чего всё началось

Прикосновенный запас: прирост сбережений россиян в 2019-м упал почти на 14%

В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России. Существенно изменилась и структура денежных запасов граждан.
Известиявчера в 17:01

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Прирост сбережений российских граждан упал почти на 14%

Телеканал 360°вчера в 20:58

Россияне начали забирать деньги с банковских вкладов

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В России резко упали объемы сбережений населения

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ФедералПрессвчера в 19:03

В России резко упали объемы сбережений граждан

Известиявчера в 18:15
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Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице

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В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
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Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
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Спорт

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Министерство спорта подготовило поэтапный план по снятию ограничительных мер в сфере спорта в условиях пандемии коронавируса.
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Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V

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Общество

Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
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Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

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Происшествия

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Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
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Трамп допустил полное прекращение отношений с Китаем

Президент Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты могли бы полностью разорвать отношения с Китаем из-за пандемии коронавируса.
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При большом потоке желающих попасть в торговые центры доступ посетителей ограничат.
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Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в пятницу.
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Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
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Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
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В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17

В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
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Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

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За сутки 99 человек заразились коронавирусом на Кубани

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За сутки в России выявили 10 028 случаев коронавируса

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Политика

Лавров: РФ не намерена скрывать данные о смертности от коронавируса

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не намерены скрывать информацию по поводу уровня смертности в стране от коронавирусной инфекции.
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