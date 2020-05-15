Экономика

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По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. В этом году, полагают эксперты, снижение продолжится, и отложить на черный день граждане смогут не более 1,3–1,5 трлн рублей.
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с чего всё началось

Прикосновенный запас: прирост сбережений россиян в 2019-м упал почти на 14%

Если в 2018-м люди хранили новые накопления примерно в равных пропорциях на банковских вкладах (54%) и в наличной форме (46%), то в прошлом году они практически отказались от сбережений в живых деньгах. В 2020-м ситуация переломилась: эксперты наблюдают отток средств со счетов граждан.
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Центробанк объяснил резкий спад прироста сбережений граждан

ФедералПрессвчера в 19:03

В России резко упали объемы сбережений граждан

Известиявчера в 18:15
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Общество

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В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших — 2418.
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Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

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Первая европейская страна объявила о завершении эпидемии коронавируса

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