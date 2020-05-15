Если в 2018-м люди хранили новые накопления примерно в равных пропорциях на банковских вкладах (54%) и в наличной форме (46%), то в прошлом году они практически отказались от сбережений в живых деньгах. В 2020-м ситуация переломилась: эксперты наблюдают отток средств со счетов граждан.

с чего всё началось

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. В этом году, полагают эксперты, снижение продолжится, и отложить на черный день граждане смогут не более 1,3–1,5 трлн рублей.

Политика Лавров выступил против введения выездных виз для россиян Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что не видит никакой необходимости в введении выездных виз для российских граждан после пандемии коронавируса в мире. 67

Общество Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом «Выделить МИД России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 900 млн рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам», — указано в документе. 3

Политика Лавров прокомментировал обвинения США в адрес Китая по коронавирусу Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения США в адрес Китая по COVID-19, сказал, что нельзя обвинять государство, не предоставляя доказательств.

Общество Аксёнов еще не принял решения о работе курортной сферы Крыма Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова сообщила, что предприятия малого бизнеса, работающие в сфере туризма, будут вынуждены закрыться до зимы, если не примут туристов до 1 июля. 1

Шоу-бизнес Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами. 4

Футбол РФС привел аргументы против возобновления чемпионата России Как сообщает Sport24, РФС привел несколько аргументов за отказ от продолжения турнира.

Общество Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа. 96

Политика Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США Напомним, в законопроекте, внесенном в Сенат Конгресса США сенатором Линдси Грэмом, предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если он откажется сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса. 54

Кино Путин поздравил актрису Светлану Светличную с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил актрису Светлану Светличную с 80-летним юбилеем.

Общество Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос. 136

Экономика «Роснефть» полностью прекратила деятельность в Венесуэле Напомним, 28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству. 5

Здоровье Петербургский пульмонолог: Что скрывается за матовым стеклом – признаком «ковидной» пневмонии Допустим, пациенту с астмой, рекомендую ингалятор и говорю: «Сегодня вам станет лучше, через неделю будете чувствовать себя хорошо, через месяц вам будет очень хорошо, но вы лекарство не отменяйте».