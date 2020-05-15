Экономика
ИзвестияВ России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. В этом году, полагают эксперты, снижение продолжится, и отложить на черный день граждане смогут не более 1,3–1,5 трлн рублей.
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с чего всё началось
Если в 2018-м люди хранили новые накопления примерно в равных пропорциях на банковских вкладах (54%) и в наличной форме (46%), то в прошлом году они практически отказались от сбережений в живых деньгах. В 2020-м ситуация переломилась: эксперты наблюдают отток средств со счетов граждан.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк
Российская газета 04:57
Наука
Коронавирус может сохраняться в воздухе во время разговора
Выброшенные изо рта во время разговора микрочастицы слюны или воздуха, содержащих опасные инфекции, если человек болеет коронавирсом, частицы могут оставаться в воздухе до 14 минут, сообщают эксперты Национальных институтов здравоохранения США.
Evo-rus.com 03:34
Здоровье
На Кубани выявлено 99 новых носителей SARS-CoV-2
Краснодар, 15 мая 2020, 11:21 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 15 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:21
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала о панике и страхе из-за самоизоляции
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала о том, что испытывает страх, находясь в самоизляции. В YouYube-шоу «Мне это нравится!»
Культуромания 02:06
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Здоровье
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
По последним данным, в Бурятии зарегистрировали 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за последние сутки — 41.
РИА Новости 02:18
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Общество
Российские геймеры начали тратить на игры больше в период самоизоляции
В течение первых четырех месяцев 2020-го порядка 70% оборота платежей геймеров пришлось на покупки игр, а еще 30% - на приобретение контента в них.
Новые Известия 03:49
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 13 мая в 10:41
Общество
В России за сутки подтверждено 10 тысяч 598 новых случаев коронавируса
Общее число инфицированных в России составило 262 тысячи 843 в 85 регионах.
Говорит Москва 03:41
Общество
В Самарской области заболели коронавирусом еще 79 человек
В Самарской области подтверждено уже 1162 случая заболевания коронавирусом.
SamRU.ru 13 мая в 04:22
Происшествия
Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
«Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР)», — говорится в сообщении.
Известия 03:51
Общество
Меры поддержки семей с детьми расширили в Магаданской области
В Магаданской области в соответствии с указом президента России расширили право семей на ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей.
Известия вчера в 09:35
Общество
Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам
Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в пятницу.
РИА Новости 04:40
Политика
На Украине предложили запретить суррогатное материнство
Киев, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Суррогатное материнство не урегулировано украинскими законами и нарушает права детей, написал уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба 14 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 03:52
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Lenta.ru вчера в 08:17
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru вчера в 12:25
Экономика
Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей
Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
Вести.Ru 04:03
Экономика
Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости вчера в 04:51
Здоровье
Стало известно о результатах лечения коронавируса антителами в России
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали о результатах лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан.
Lenta.ru 00:17
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru 13 мая в 02:18
Экономика
«Русский монолит» застроит территорию Московского маргаринового завода
Группа "Русский монолит" Валерия Демичева застроит территорию Московского маргаринового завода в Балакиревском переулке в центре столицы общей площадью 1,8 гектара жильем бизнес-класса, написала газета "Коммерсант".
РИА Новости 02:04
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие
На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе
Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия вчера в 18:45