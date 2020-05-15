Экономика

ИзвестияИзвестияВ России резко упали объемы сбережений граждан

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. В этом году, полагают эксперты, снижение продолжится, и отложить на черный день граждане смогут не более 1,3–1,5 трлн рублей.
Читать в источнике
Комментировать54
с чего всё началось

Прикосновенный запас: прирост сбережений россиян в 2019-м упал почти на 14%

В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России. Существенно изменилась и структура денежных запасов граждан.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Россияне стали меньше копить и чаще забирать деньги из банков

Комсомольская правда02:42

В России резко упали объемы сбережений граждан

Известиявчера в 18:15

Россияне массово забирают сбережения из банков

URA.Ru00:37

Прирост сбережений российских граждан упал почти на 14%

Телеканал 360°вчера в 20:58

В России резко упали объемы сбережений населения

Аргументы и Фактывчера в 19:42

Центробанк объяснил резкий спад прироста сбережений граждан

ФедералПрессвчера в 19:03

Россияне начали забирать деньги с банковских вкладов

Московский Комсомолец02:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Общество

Число новых заболевших коронавирусом в России снова превысило 10 000

В России выявили меньше 10 000 новых случаев коронавируса впервые за 12 дней Москва остается лидером по суточному приросту зараженных.
Forbes 03:39
Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия вчера в 20:54
633
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
58
Политика

Саакашвили предложил Украине отказаться от кредитов МВФ

Киев, 15 мая 2020, 08:17 — REGNUM Украина уже достаточно сильная, чтобы прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили 14 мая в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 01:17
4
Здоровье

В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19

В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания COVID-19, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
РИА Новости 02:18
102
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
2,5K
Общество

Задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Москву

Сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации Олеся Красилова, задержанная в феврале в Испании, вернулась в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.
Взгляд.ру 03:53
Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru вчера в 12:25
843
Общество

Регионы не торопятся выходить из карантина

Почти четверть субъектов Федерации (21 регион) практически никак не ослабили карантинные меры после того, как в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая «режима нерабочих дней» и начале поэтапного выхода из режима ограничений, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 17:00
Политика

Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
2,5K
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
4,6K
Экономика

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
РБК вчера в 23:00
14
Общество

В Тульской области еще 105 жителей заразились коронавирусом

15 мая стало известно о 105 новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:46
402
Авто

В Европе заметили седан Aurus на бельгийских номерах

В Сети появились фотографии, датированные началом мая: на них запечатлен седан Aurus, разъезжающий по дорогам Европы.
Motor вчера в 03:55
61
Здоровье

В Крыму начали тестирование здоровых людей на коронавирус

В первую очередь тестирование на коронавирус пройдут медики и представители органов власти.
Московский Комсомолец 04:04
Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
115
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

РБК вчера в 09:00
1,3K
Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 13 мая в 10:41
43
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ

Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
293
Общество

Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до 0,91

Коэффициент распространения коронавируса в России вплотную приблизился к единице и составляет менее 1,01.
ТАСС 13 мая в 03:41
1
Общество

«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»

В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
1,2K
Экономика

РБК: самоизоляция не привела к росту «плохих» долгов в апреле

"В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа", - пишет издание.
Будущее России. Национальные проекты 03:40
6
Происшествия

Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации двойного убийства, сообщили в пятницу, 15 мая, в Следственном Управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Известия 03:51
56
Происшествия

Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску

В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 03:38
128
Футбол

Златан Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус

Шведский нападающий футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович после возвращения в Италию сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Football Italia.
РИА Новости 00:49
Общество

Поставщик Apple построит в США завод за $12 миллиардов

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), являющаяся поставщиком полупроводников для американской Apple, объявила о намерении построить в Аризоне завод по производству микросхем стоимостью $12 миллиардов.
Вести.Ru 00:53
Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
748
Гаджеты

У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»

Astera вчера в 03:44
15
Здоровье

За два месяца коронавирусом на Украине заболели почти 17 тыс. человек — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 16 847 случаев коронавируса, 456 летальных, 4143 пациента выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:52
48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное