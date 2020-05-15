Экономика
ИзвестияВ России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. В этом году, полагают эксперты, снижение продолжится, и отложить на черный день граждане смогут не более 1,3–1,5 трлн рублей.
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с чего всё началось
В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России. Существенно изменилась и структура денежных запасов граждан.Известиявчера в 17:01
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Число новых заболевших коронавирусом в России снова превысило 10 000
В России выявили меньше 10 000 новых случаев коронавируса впервые за 12 дней Москва остается лидером по суточному приросту зараженных.
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
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Газета.Ru вчера в 12:25
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РБК 03:21
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Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
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Газета.Ru вчера в 20:53
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Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
Экономика
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В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
РБК вчера в 23:00
Общество
В Тульской области еще 105 жителей заразились коронавирусом
15 мая стало известно о 105 новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:46
Авто
В Европе заметили седан Aurus на бельгийских номерах
В Сети появились фотографии, датированные началом мая: на них запечатлен седан Aurus, разъезжающий по дорогам Европы.
Motor вчера в 03:55
Здоровье
В Крыму начали тестирование здоровых людей на коронавирус
В первую очередь тестирование на коронавирус пройдут медики и представители органов власти.
Московский Комсомолец 04:04
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
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Astera вчера в 07:11
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Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
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Общество
Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ
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Общество
Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до 0,91
Коэффициент распространения коронавируса в России вплотную приблизился к единице и составляет менее 1,01.
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В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
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Происшествия
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В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
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Златан Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус
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РИА Новости 00:49
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Поставщик Apple построит в США завод за $12 миллиардов
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Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
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У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»
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За два месяца коронавирусом на Украине заболели почти 17 тыс. человек — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 16 847 случаев коронавируса, 456 летальных, 4143 пациента выздоровели.
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