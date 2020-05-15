Экономика

ИзвестияИзвестияВ России резко упали объемы сбережений граждан

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. В этом году, полагают эксперты, снижение продолжится, и отложить на черный день граждане смогут не более 1,3–1,5 трлн рублей.
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с чего всё началось

Прикосновенный запас: прирост сбережений россиян в 2019-м упал почти на 14%

В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России. Существенно изменилась и структура денежных запасов граждан.
Известиявчера в 17:01

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Россияне стали меньше копить и чаще забирать деньги из банков

Комсомольская правда02:42

В России резко упали объемы сбережений населения

Аргументы и Фактывчера в 19:42

Россияне массово забирают сбережения из банков

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Россияне начали забирать деньги с банковских вкладов

Московский Комсомолец02:13

Центробанк объяснил резкий спад прироста сбережений граждан

ФедералПрессвчера в 19:03

В России резко упали объемы сбережений граждан

Известиявчера в 18:15
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Общество

ЕГЭ перенесли на более поздний срок

"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Крым 24 13 мая в 08:02
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
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Энергетика

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REGNUM вчера в 15:18
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Общество

Власти Москвы заявили о единичных случаях нарушения масочного режима

Напомним, после продления режима самоизоляции в Москве до 31 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим.
Вечерняя Москва 02:46
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Политика

Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Экономика

Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли

Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
Интерфакс 00:55
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Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
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Армия и оружие

Израиль не решается атаковать российскую авиабазу в Сирии

Было решено, что самолет с этим грузом сядет на российской авиабазе, поскольку это гарантирует защиту от Израиля, который мог предпринять попытки сорвать поставку груза из Ирана, передает портал «Мир новостей».
Вечерний курьер вчера в 13:09
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Здоровье

Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Саратовской области превысило 1,4 тысячи, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:17
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Общество

Еще 1235 человек вылечились от коронавируса в Москве

В Москве от коронавирусной болезни вылечились 24 562 человека, из них 1235 - за последние сутки.
Газета.Ru 02:54
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Общество

Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире

Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
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Общество

Главу Саратова попросили отменить режим самоизоляции

Парламентарий считает, что продолжение режима самоизоляции может привести к необратимым последствиям не только для бизнеса, но и для бюджета.
Регион 64 02:31
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Музыка

Little Big представит альтернативную версию песни Uno на «Евровидении»

Московский Комсомолец 13 мая в 03:25
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Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
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Здоровье

Российские медики раскрыли результаты лечения коронавируса плазмой

Медики уточнили, что клинический эффект лечение плазмой показало у восьми из девяти пациентов, состояние которых оценивалось как тяжелое.
NewInform 01:27
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Общество

В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
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Общество

В Госдуму внесен законопроект о расширении прав полицейских

Кабмин внес в Госдуму законопроект о расширении прав полицейских.
Деловое.ТВ 13 мая в 05:10
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Происшествия

Украшения на 100 тыс. рублей украли после пожара из квартиры в Москве

После пожара, произошедшего накануне в квартире дома на Фрунзенской набережной в центре Москвы, неизвестные украли золотые украшения на сумму 100 тыс. рублей.
Известия 02:19
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Происшествия

В Петербурге пассажир ударил сотрудника метро за просьбу надеть маску

В Петербурге мужчина ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в ответ на просьбу надеть защитную маску.
Газета.Ru 03:20
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Экономика

Крупнейший производитель золота продал последний актив в России

Канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра.
Телеканал 360° 03:05
Общество

Ажиотажем вокруг детских пособий воспользовались мошенники

Десятки мошеннических сайтов появились на фоне ажиотажа с выплатами детских пособий, анонсированных президентом РФ Владимиром Путиным 11 мая, 14 мая пишет «Коммерсантъ».
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Футбол

Левандовский назвал топ-5 лучших «девяток» в мировом футболе

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мирововм футболе.
Metaratings 02:52
Единоборства

Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну

FightTime.ru вчера в 12:09
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Общество

Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк

Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
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Наука

Командам роботов подчиняются собаки

Evo-rus.com 03:30
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Общество

Во Владимирской области выявлено 45 случаев заражения коронавирусом

Владимир, 14 мая 2020, 11:53 — REGNUM Во Владимирской области 14 мая подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:53
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов высказался относительно маленькой груди Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов побывал на очередном выпуске YouTube-шоу «Алёна, блин!», где побеседовал с ведущей программы Алёной Жигаловой на тему неудачных отношений с Ольгой Бузовой.
Евро-футбол.ру вчера в 10:03
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Транспорт

На границе с Китаем устроили забастовку приморские дальнобойщики

Дальнобойщики из России стоят в огромной очереди на границе с Китаем в Приморье и собираются устроить забастовку из-за отказа китайских пограничников их пропускать, рассказал в интервью РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Live24 вчера в 05:47
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Шоу-бизнес

Эрика Герцег уходит из группы «ВИА Гра»

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег решила покинуть музыкальный коллектив. Продюсер Константин Меладзе решил поддержать исполнительницу.
News.ru вчера в 12:53
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