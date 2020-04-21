Энергетика
Lenta.ruВ России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин. По данным экспертов агентства «Аналитика товарных рынков», нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
По данным Reuters, объем реализации на АЗС упал уже примерно вдвое (от 30 до 70% в разных регионах). В России растет число заболевших коронавирусом, из-за чего крупные города несколько недель находятся на карантине, автомобильный трафик упал.РБКвчера в 17:00
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Комментарии
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Джессику Альбу уличили в обмане
Культуромания вчера в 14:13
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости вчера в 16:41
Здоровье
В Кузбассе зафиксировали еще девять случаев COVID-19
По данным на вторник, в Кузбассе выявлены 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 00:47
Футбол
Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
Известия вчера в 13:40
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru вчера в 16:42
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Общество
Во Владикавказе прошел митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 16:58
Общество
Челябинских туристов привезут из Турции сегодня
После возвращения южноуральцев сразу на 14 дней разместят в санатории «Изумруд» — там их обеспечат всем необходимым, в том числе питанием и ежедневным медицинским наблюдением.
Pchela.News 00:51
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Авто
Продажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса
В прошлом году в России продажи новых автомобилей снизились на 2,3% до 1,76 млн штук.
Ведомости вчера в 14:49
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE.
РИА Новости вчера в 13:48
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса
Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Экономика
Депутат Госдумы предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
Оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года на прошлогоднем уровне предложил депутат Государственной думы Иван Сухарев.
Известия 00:27
Общество
Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК вчера в 11:10
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Экономика
Мегатрасса между Москвой и Петербургом потребует 1,7 триллиона рублей
Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, потребует 1,7 триллиона рублей, 750 миллиардов рублей планируется выделить из госсредств.
Lenta.ru вчера в 21:22
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Политика
В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса
Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM вчера в 22:45
Здоровье
В Приморье два отделения краевой больницы закрылись на карантин
Владивосток, 21 апреля 2020, 07:26 — REGNUM Два отделения «тысячекоечной» больницы в Приморье закрылись на карантин из-за коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:26
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru вчера в 15:30
Политика
Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена
Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС вчера в 16:56
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия 19 апреля в 18:02
Здоровье
Фейк о Новоусманской больнице опроверг воронежский оперштаб
Оперштаб Воронежской области опубликовал официальное опровержение данной информации.
Kursk.com вчера в 15:38
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13