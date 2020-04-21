По данным Reuters, объем реализации на АЗС упал уже примерно вдвое (от 30 до 70% в разных регионах). В России растет число заболевших коронавирусом, из-за чего крупные города несколько недель находятся на карантине, автомобильный трафик упал.

с чего всё началось

В России резко упали оптовые цены на бензин. По данным экспертов агентства «Аналитика товарных рынков», нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В России резко упали оптовые цены на бензин

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