Снижение переработки нефти примерно на четверть и активный экспорт нефти и нефтепродуктов сами по себе приведут к сокращению продаж моторных топлив на бирже и поспособствуют росту биржевых цен, указывают эксперты.

с чего всё началось

В результате компании получают чистый убыток примерно в 2,3 тысячи рублей на тонну бензина АИ-92. По данным издания, цены на топливо снизились из-за резкого падения спроса.

В России резко упали оптовые цены на бензин

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