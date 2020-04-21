Энергетика
Lenta.ruВ России резко упали оптовые цены на бензин
В результате компании получают чистый убыток примерно в 2,3 тысячи рублей на тонну бензина АИ-92. По данным издания, цены на топливо снизились из-за резкого падения спроса.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 23:26, Ашберн
Комментарии
Общество
Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса
Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 22:27
Экономика
Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%
Крупнейшие российские банки начали принимать заявки на выдачу льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РБК 03:34
Здоровье
Как изменились правила оказания медпомощи по ОМС
В связи с распространением коронавирусной инфекции по всей России изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС.
Открытый Нижний 05:35
Энергетика
Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель
Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 12:29
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Lenta.ru 17:16
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ 18:42
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Экономика
В Приморье на борьбу с коронавирусом направили более 1,5 млрд рублей
Всего на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и снижение потерь в экономике края было направлено 1,5 млрд рублей.
REGNUM 22:46
Общество
Число зараженных коронавирусом превысило 60 человек в Забайкалье
В Забайкалье за прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на шесть.
Московский Комсомолец Чита 21:52
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Экономика
S7 и «Победа» не смогут получить отсрочку при уплате налогов
Авиакомпании могут не получить отсрочку при уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов во втором квартале 2020 года.
РБК 22:59
Общество
Режим самоизоляции в России могут продлить до середины мая
Москва, 21 апреля 2020, 02:21 — REGNUM Граждан России, возможно, ожидает продление режима самоизоляции до середины мая 2020 года, передаёт 20 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к федеральным властям.
REGNUM 19:21
Гаджеты
Eurocom выпустила мобильный сервер Tornado F7 SE
Eurocom представила ноутбук Tornado F7 SE, который официально называется мобильным сервером.
Игромания.ру 17:05
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
Технологии
Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций
Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии.
Lenta.ru 20:59
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Коммерсантъ 16:41
Кино
Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
Культуромания 14:27
Армия и оружие
В Сирии американцы вновь перекрыли дорогу российскому патрулю
В районе города Рас эль-Айн сирийской провинции Хасака американцы вновь преградили путь российскому военному патрулю.
Военное дело 11:49
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM 23:08
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса
При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
Происшествия
На Урале грабитель взорвал банкомат «Сбербанка»
В центре Ревды мужчина взорвал банкомат «Сбербанка» и забрал деньги. Об этом сообщает местное издание «Ревда-инфо».
URA.Ru 15:15
Общество
Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции
На следующей неделе медики возможно отметят "первые признаки выхода на плато" по коронавирусу.
РИА Новости Крым вчера в 08:15
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс 17:20
Политика
Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ
Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 10:23