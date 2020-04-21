Энергетика
ИзвестияВ России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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с чего всё началось
Если экспортный топливный рынок становится премиальным по сравнению с внутренним, государство доплачивает нефтяникам, чтобы те не поднимали цены на заправках в России.РБК20 апреля в 17:00
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Комментарии
Здоровье
В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус
"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
РИА Новости 04:56
Общество
В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро
В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы.
РБК 02:18
Происшествия
Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ
16 апреля Генпрокуратура сообщала, что по поручению генпрокурора Игоря Краснова начата проверка информации о поставке в больницы Владимирской области непригодных для использования аппаратов искусственной вентиляции легких 1999-2001 годов выпуска.
РБК 05:10
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после незаконного митинга во Владикавказе
РИА Новости 04:38
Происшествия
Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
Шоу-бизнес
Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни
Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
Газета.Ru 03:47
Здоровье
Минздрав надеется на спад заболеваемости коронавирусом в России к лету
К лету ситуация с коронавирусом COVID-19 в России начнет спадать, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 20 апреля в 10:25
Происшествия
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте
Российская газета 05:04
Политика
В Минздраве опровергли достижение пика коронавируса в России
Ранее в среду врач Александр Мясников признал ошибочным свой прогноз о наступлении пика заболеваемости коронавирусом в России в конце апреля.
Известия 05:05
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
Премьер Украины предрек два года «масочного режима»
Премьер-министр Украины предрек два года "масочного режима". Об этом чиновник рассказал в интервью журналистам из "РБК-Украина".
Piter.tv 04:05
Общество
Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
РИА Новости вчера в 09:15
Наука
T-клетки указали на болезнь Паркинсона до появления симптомов
T-клетки, специфичные к белку альфа-синуклеину, который накапливается при болезни Паркинсона, могут стать маркером развития заболевания еще до появления симптомов.
N+1 вчера в 10:57
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Происшествия
Призывавший «покрошить и переломать» фанатов Запашный избежал наказания
Дрессировщик Эдгард Запашный избежал наказания за призывы «покрошить и переломать» футбольных фанатов.
Lenta.ru 04:22
Авто
Новая Hyundai Creta стала семиместной
Компания Hyundai готовит к выходу на рынок удлиненную версию кроссовера Hyundai Creta нового поколения.
Новые автомобили 19 апреля в 11:14
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Общество
Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Побрившийся налысо глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором призвал остальных мужчин последовать своему примеру, сообщает "Грозный-Информ".
Инфорос вчера в 15:03
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Общество
Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа.
Российская газета 03:30
Шоу-бизнес
Александр Серов сообщил, что ему и Киркорову тяжело жить
RuNews24.ru 00:54
Общество
Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля
Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил РБК, что традиционный Парад Победы, от проведения которого 9 Мая власти отказались, может быть перенесен либо на 24 июня, либо на 3 сентября (день окончания Второй мировой войны, совпадающий в РФ с днем солидарности в борьбе с терроризмом, учрежденным в 2005 году в годовщину трагедии с захватом заложников в Беслане).
Коммерсантъ вчера в 19:10
Интернет
Эксперт рассказал об уязвимостях Zoom
Приложение для видеоконференций Zoom имеет уязвимости, которые могут повлечь за собой потерю конфиденциальности разговоров.
Известия 01:02
Общество
В Омске уволили двух замминистра здравоохранения и главврача
В Омской области уволили замминистра здравоохранения Александра Павловских и Ольгу Богданову, а также главврача ГКИБ №1 им. Д.М. Далматова Евгения Матвеева.
Atas.info 03:29
Общество
За сутки в России подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции
За последние сутки в России подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции.
Москва 24 04:00
Общество
В Татарстане за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса
В Татарстане за последние сутки выявили 75 новых случаев коронавируса. Из них 28 человек госпитализированы, 47 проходят лечение на дому.
Коммерсантъ Казань 03:50