Энергетика

ИзвестияИзвестияВ России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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с чего всё началось

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Если экспортный топливный рынок становится премиальным по сравнению с внутренним, государство доплачивает нефтяникам, чтобы те не поднимали цены на заправках в России.
РБКвчера в 17:00

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Серьезного падения цен на бензин в России ждать не стоит. Обзор

Интерфакс09:18

В России рухнули цены на оптовом рынке бензина. Нефтяники работают в убыток

URA.Ruвчера в 17:58

РБК: российские нефтяники начали продавать бензин в убыток

ТАСС02:04

Российские нефтяники начали продавать бензин себе в убыток

Коммерсантъ02:01

В России резко упали оптовые цены на бензин

Lenta.ruвчера в 22:53

В России рухнули оптовые цены на бензин

РИА Новости04:29

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

РБКвчера в 17:00
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Общество

ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
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Авто

ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
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Транспорт

ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков

Российская газета 11:22
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Авто

Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H

Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru вчера в 06:58
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Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
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Общество

Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена

Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
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Гаджеты

Nubia скоро представит недорогой игровой смартфон Play 5G

Китайский бренд готовит новый игровой смартфон среднего уровня, в котором будет установлен AMOLED дисплей с частотой обновления до 144 Гц и батарея на 5 100 мАч.
Astera 18 апреля в 16:19
4
Общество

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Российская газета 13:45
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Общество

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
1,9K
Экономика

Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
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Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
1,4K
Экономика

Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики

Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
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Кино

Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев

Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
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Гаджеты

Apple может представить бюджетные iPad и iMac во второй половине года

Авторитетный ресурс Mac Otakara поделился информацией о том, что компания Apple планирует представить новый бюджетный iPad с диагональю дисплея 11 дюймов и 23-дюймовый моноблок iMac во второй половине 2020 года.
3DNews 12:38
Происшествия

Число жертв канадского стрелка увеличилось

Число жертв канадского преступника, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия, увеличилось.
Lenta.ru 01:49
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Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Газета.Ru 06:09
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Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения

21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° 08:16
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Происшествия

В Ульяновске главный внештатный эпидемиолог заразилась коронавирусом

Ульяновск, 21 апреля 2020, 14:19 — REGNUM В Ульяновской области новой коронавирусной инфекцией заразилась главный внештатный эпидемиолог регионального министерства здравоохранения Фирдауса Сайфутдинова, сообщает «Российская газета».
REGNUM 07:19
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Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет на «Кинопоиск HD» уже 18 мая

REGNUM 06:16
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Общество

В Британии анонсировали клинические испытания вакцины от COVID-19

Еще 22,5 миллиона фунтов стерлингов пойдут на клинические испытания вакцин, проводимые в лондонском Imperial College.
РИА Новости 12:38
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Кино

Телеканал «Россия 1» покажет драматический сериал о контрразведчиках

Москва, 21 апреля 2020, 18:30 — REGNUM 27 апреля телеканал «Россия 1» начинает демонстрацию восьмисерийного фильма «Черное море».
REGNUM 11:30
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Общество

Права соседей по даче пропишут в Гражданском кодексе

В поправках в Гражданский кодекс будут прописаны соседские права, которые предполагают введение разумных ограничений для собственника земельного участка.
Вечерняя Москва вчера в 00:13
2,3K
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

ТАСС 09:42
309
Общество

Лукашенко спрогнозировал сроки восстановления экономики России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал сроки восстановления экономического развития Российской Федерации.
Smolnarod.ru 08:00
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