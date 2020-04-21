Если экспортный топливный рынок становится премиальным по сравнению с внутренним, государство доплачивает нефтяникам, чтобы те не поднимали цены на заправках в России.

с чего всё началось

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).

В России резко упали оптовые цены на бензин

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