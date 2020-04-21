Энергетика
ИзвестияВ России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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с чего всё началось
Если экспортный топливный рынок становится премиальным по сравнению с внутренним, государство доплачивает нефтяникам, чтобы те не поднимали цены на заправках в России.РБКвчера в 17:00
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Энергетика
Цена нефти Brent упала до $18 за баррель
Впервые с декабря 2001 года стоимость нефти марки Brent упала ниже $18 за баррель. Июньские фьючерсы торгуются на уровне $17,9 за баррель.
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В конце лета флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" отправится в Средиземное море, где войдет с состав постоянной группировки ВМФ России.
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Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
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"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
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Защитник «Казанки» Самохвалов жаловался на здоровье за день до смерти
Защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов имел проблемы со здоровьем.
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Главный кардиолог Минздрава назвал опасное последствие коронавируса
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Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
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РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
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Ведомости вчера в 12:43
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Информационное агентство ТАСС, наряду с другими крупными СМИ, телекоммуникационными и IT-компаниями, вошло в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
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Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI
Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля.
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Работа над российским боевым роботом «Маркер» закончится в 2021 году
Разработка и испытание роботизированной боевой платформы «Маркер» завершатся в 2021 году.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
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В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
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Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские
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Администрация Ленинградской области перешла на удаленный режим работы после подтверждения коронавируса у некоторых сотрудников.
РБК 11:07
Хоккей
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По предварительной информации, молодых хоккеистов собираются изолировать на одной из баз отдыха.
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Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25