Энергетика

ИзвестияИзвестияВ России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Читать в источнике
Комментировать2,9K
с чего всё началось

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

По данным Reuters, объем реализации на АЗС упал уже примерно вдвое (от 30 до 70% в разных регионах). В России растет число заболевших коронавирусом, из-за чего крупные города несколько недель находятся на карантине, автомобильный трафик упал.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Оптовая стоимость бензина упала в России. Но цены на заправках останутся прежними

Телеканал 360°06:09

В России рухнули оптовые цены на бензин

РИА Новости04:29

Цена на бензин на российском оптовом рынке упала ниже себестоимости

Эхо Москвывчера в 22:04

Российские нефтяники начали продавать бензин себе в убыток

Коммерсантъ02:01

В России резко упали оптовые цены на бензин

Lenta.ruвчера в 22:53

РБК: российские нефтяники начали продавать бензин в убыток

ТАСС02:04

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 06:25, Ашберн

Комментарии

Общество

Генпрокуратура РФ выявила новый вид мошенничества с коронавирусом

Генпрокуратура России выявила популярный вид мошеннической деятельности, который связан с коронавирусом и введенным режимом самоизоляции.
NewInform 04:47
2
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
4K
Здоровье

Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов

Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова.
РБК 19 апреля в 23:00
88
Общество

Магазинам рекомендовали не давать покупателям самим взвешивать продукты

Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли.
РИА Новости 06:19
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас умилил Сеть трогательным видео с подросшими близнецами

A post shared by Enrique Iglesias (@ enriqueiglesias) on Apr 19, 2020 at 2:00pm PDT Большинство поклонников поблагодарили Иглесиаса за трогательное видео и пожелали "звездному" семейству крепкого здоровья и всех благ.
MedikForum.ru вчера в 08:07
1
Общество

Власти Алтая закрыли район республики из-за коронавируса

Турочакский район Республики Алтай закрыли для въезда и выезда из-за распространения коронавируса.
Известия 05:24
17
Общество

Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете

Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах.
Известия 06:15
209
Культура

Андрей Макаревич вступился за сериал о Зулейхе

Советский и российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич ответил в своем facebook всем критикам сериала "Зулейха открывает глаза" о раскулачивании в Татарстане.
Ревизор.ру вчера в 08:10
470
Общество

Глава Северной Осетии заявил о начале обещанных выплат

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил о начале обещанных единовременных выплат гражданам, потерявшим доход из-за коронавируса.
Lenta.ru 05:25
7
Общество

ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное происхождение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, имеет животное происхождение.
ТАСС 05:16
Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
40
Происшествия

В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом

Второй пациент с коронавирусом скончался в городе Богданович Свердловской области, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
РИА Новости 06:12
1
Происшествия

Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса

Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
Шоу-бизнес

Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов

Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости вчера в 06:34
6
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

РИА Новости 19 апреля в 20:15
608
Общество

Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал о процессе создания вакцины от коронавируса.
RT на русском 04:09
11
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
983
Общество

Телеведущего Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке

Историка моды, известного телеведущего Александра Васильева, выписали из больницы в Коммунарке после лечения от двусторонней пневмонии.
ТАСС 05:05
8
Кино

Эндрю Линкольн может вернуться в финал «Ходячих мертвецов»

Культуромания вчера в 14:44
7
Энергетика

В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
316
Политика

Все страны ООН выступили за общедоступность вакцины от коронавируса

Все 193 страны-члены Генассамблеи ООН поддержали резолюцию с призывом не допустить возможных спекуляций на вакцине от коронавируса и обеспечить общедоступность лекарств, а также защитных средств.
АБН 00:16
49
Энергетика

Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению

Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель.
Дождь 02:30
50
Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет на «Кинопоиск HD» уже 18 мая

REGNUM 06:16
9
Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

REGNUM 00:13
233
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
2,7K
Общество

Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции предложило сохранить действующие размеры штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:06
3
Авто

Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H

Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru вчера в 06:58
16
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом болеют 8 детей

На территории Саратовской области под наблюдением медиков находятся 1080 человек, из них 762 - старше 60 лет.
Регион 64 05:40
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
2,1K
Общество

Почти у 100 журналистов в России выявили коронавирус

COVID-19 диагностировали у почти 100 российских журналистов. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Российская газета 05:40
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное