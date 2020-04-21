Энергетика

ИзвестияИзвестияВ России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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с чего всё началось

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

По данным Reuters, объем реализации на АЗС упал уже примерно вдвое (от 30 до 70% в разных регионах). В России растет число заболевших коронавирусом, из-за чего крупные города несколько недель находятся на карантине, автомобильный трафик упал.
РБКвчера в 17:00

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В России резко упали оптовые цены на бензин

Lenta.ruвчера в 22:53

Российские нефтяники начали продавать бензин себе в убыток

Коммерсантъ02:01

Экономисты объяснили, как падение оптовых цен на бензин ударит по российской экономике

URA.Ru02:37

В России обрушились оптовые цены на бензин

РИА Новостивчера в 23:53

РБК: российские нефтяники начали продавать бензин в убыток

ТАСС02:04

Цена на бензин на российском оптовом рынке упала ниже себестоимости

Эхо Москвывчера в 22:04

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

РБКвчера в 17:00
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Комментарии

Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

РИА Новости 19 апреля в 20:15
603
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,1K
Здоровье

В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM вчера в 10:12
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
4K
Футбол

Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
2
Политика

Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
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Общество

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

Вести.Ru 01:28
74
Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Экономика

Как сектор благотворительности выживает в период пандемии коронавируса

До пандемии Никто точно не знает, каков объем некоммерческого сектора в России.
РБК 03:18
Энергетика

Цена нефти марки WTI вернулась к положительному значению

Накануне WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на Нью-Йоркской бирже достигали минус 40 долларов 32 центов за баррель.
Говорит Москва 00:28
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Происшествия

В Коммунарке лечатся 410 пациентов с коронавирусом

В московской инфекционной клинической больнице №2 лечатся сейчас 809 пациентов, коронавирус подтвержден у 215 человек, сообщила главный врач Светлана Краснова.
Вести.Ru вчера в 02:32
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Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ 19 апреля в 19:22
2,3K
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,6K
Общество

Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском

Российская газета 02:17
426
Общество

Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице

Уволенные в эпидемию опасного вируса смогут получать максимум денежных выплат по безработице.
Evo-rus.com вчера в 08:01
60
Футбол

Джикия рассказал о «фальшивых» друзьях

Матч ТВ вчера в 19:58
Армия и оружие

Ультиматум российским военным поставили турецкие террористы

Турецкие террористы обратились к российским военным при помощи листовок, на которых попросили «уйти по-хорошему».
ИнфоСМИ вчера в 06:42
45
Политика

Сергей Наумов пообещал применить армейский опыт на посту зампреда

В повестке дня значится обсуждение двух кадровых назначений в региональное правительство: Сергея Наумова предлагается согласовать на должность зампреда - министра труда и социальной защиты, а Ирину Седову - на пост зампреда областного кабмина.
Взгляд-инфо 02:32
Шоу-бизнес

Видео празднования Пасхи в доме Заворотнюк появилось в Сети

Торжество прошло в доме актрисы Анастасии Заворотнюк, который находится в поселке Крекшино, под Москвой.
Слово и Дело вчера в 05:55
24
Общество

В Ростове-на-Дону за день выдали почти 280 тыс. новых спецпропусков

Ростов-на-Дону, 21 апреля 2020, 09:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону в первый день выдачи спецпропусков нового образца горожанам предоставлено почти 280 тыс. разрешений.
REGNUM 02:02
190
Здоровье

В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека

Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
10
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
874
Экономика

Банки в России оказались наиболее подготовленными к пандемии

Управляющий директор международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) Сергей Ишков отметил, что российские банки подошли к кризису, вызванному коронавирусом, в гораздо лучшей форме по сравнению с их международными коллегами.
Телеканал 360° 02:41
23
Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
17
Энергетика

Мосбиржа решила приостановить торги майским фьючерсом WTI

На фоне обвала цен сегодня Московская биржа приостановит торги майским фьючерсом нефти марки WTI.
Новая газета 01:47
2
Общество

Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ

Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.
Интерфакс вчера в 20:07
9
Происшествия

В челябинских больницах находятся 48 человек с коронавирусом

Челябинск, 19 апреля 2020, 09:01 — REGNUM В больницах Челябинской области на госпитализации остаются 48 человек с коронавирусом.
REGNUM 19 апреля в 02:01
204
Общество

Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

Скорую медпомощь необходимо срочно вызывать, если температура тела поднимется более 38,5 градуса, рассказал СМИ анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
Evo-rus.com 01:33
12
Общество

Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе

Кавказский узел вчера в 11:01
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $24

Цена июньских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 7,212%, до $23,85 за баррель.
Коммерсантъ 02:49
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