Энергетика
ИзвестияВ России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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с чего всё началось
По данным Reuters, объем реализации на АЗС упал уже примерно вдвое (от 30 до 70% в разных регионах). В России растет число заболевших коронавирусом, из-за чего крупные города несколько недель находятся на карантине, автомобильный трафик упал.РБКвчера в 17:00
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Комментарии
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM вчера в 10:12
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Экономика
Как сектор благотворительности выживает в период пандемии коронавируса
До пандемии Никто точно не знает, каков объем некоммерческого сектора в России.
РБК 03:18
Энергетика
Цена нефти марки WTI вернулась к положительному значению
Накануне WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на Нью-Йоркской бирже достигали минус 40 долларов 32 центов за баррель.
Говорит Москва 00:28
Происшествия
В Коммунарке лечатся 410 пациентов с коронавирусом
В московской инфекционной клинической больнице №2 лечатся сейчас 809 пациентов, коронавирус подтвержден у 215 человек, сообщила главный врач Светлана Краснова.
Вести.Ru вчера в 02:32
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ 19 апреля в 19:22
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском
Российская газета 02:17
Общество
Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице
Уволенные в эпидемию опасного вируса смогут получать максимум денежных выплат по безработице.
Evo-rus.com вчера в 08:01
Футбол
Джикия рассказал о «фальшивых» друзьях
Матч ТВ вчера в 19:58
Армия и оружие
Ультиматум российским военным поставили турецкие террористы
Турецкие террористы обратились к российским военным при помощи листовок, на которых попросили «уйти по-хорошему».
ИнфоСМИ вчера в 06:42
Политика
Сергей Наумов пообещал применить армейский опыт на посту зампреда
В повестке дня значится обсуждение двух кадровых назначений в региональное правительство: Сергея Наумова предлагается согласовать на должность зампреда - министра труда и социальной защиты, а Ирину Седову - на пост зампреда областного кабмина.
Взгляд-инфо 02:32
Шоу-бизнес
Видео празднования Пасхи в доме Заворотнюк появилось в Сети
Торжество прошло в доме актрисы Анастасии Заворотнюк, который находится в поселке Крекшино, под Москвой.
Слово и Дело вчера в 05:55
Общество
В Ростове-на-Дону за день выдали почти 280 тыс. новых спецпропусков
Ростов-на-Дону, 21 апреля 2020, 09:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону в первый день выдачи спецпропусков нового образца горожанам предоставлено почти 280 тыс. разрешений.
REGNUM 02:02
Здоровье
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Экономика
Банки в России оказались наиболее подготовленными к пандемии
Управляющий директор международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) Сергей Ишков отметил, что российские банки подошли к кризису, вызванному коронавирусом, в гораздо лучшей форме по сравнению с их международными коллегами.
Телеканал 360° 02:41
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
Энергетика
Мосбиржа решила приостановить торги майским фьючерсом WTI
На фоне обвала цен сегодня Московская биржа приостановит торги майским фьючерсом нефти марки WTI.
Новая газета 01:47
Общество
Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ
Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.
Интерфакс вчера в 20:07
Происшествия
В челябинских больницах находятся 48 человек с коронавирусом
Челябинск, 19 апреля 2020, 09:01 — REGNUM В больницах Челябинской области на госпитализации остаются 48 человек с коронавирусом.
REGNUM 19 апреля в 02:01
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
Скорую медпомощь необходимо срочно вызывать, если температура тела поднимется более 38,5 градуса, рассказал СМИ анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
Evo-rus.com 01:33
Общество
Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе
Кавказский узел вчера в 11:01
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $24
Цена июньских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 7,212%, до $23,85 за баррель.
Коммерсантъ 02:49