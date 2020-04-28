Экономика
РИА НовостиВ России резко упали продажи антисептиков
В период с 30 марта по 5 апреля в России значительно сократились продажи антисептиков, сообщает RT со ссылкой на данные компании "Такском". За эту неделю продажи снизились на 62 процента по сравнению с первой неделей марта.
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Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT. Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля.RT на русском27 апреля в 23:00
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Продажи антисептиков и санитайзеров в России сократились. На то есть две причины
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