Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT. Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля.

с чего всё началось

В период с 30 марта по 5 апреля в России значительно сократились продажи антисептиков, сообщает RT со ссылкой на данные компании "Такском". За эту неделю продажи снизились на 62 процента по сравнению с первой неделей марта.

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