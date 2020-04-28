Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT. Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля.

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По сравнению с первой неделей марта продажи упали на 62%. Также на 58% сократился спрос на санитайзеры для рук. Средняя цена антисептика в апреле составила 493 рубля, для сравнения, в апреле его можно было купить на 23% дешевле.

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