Экономика
9111.ruВ России резко упали продажи антисептиков
По сравнению с первой неделей марта продажи упали на 62%. Также на 58% сократился спрос на санитайзеры для рук. Средняя цена антисептика в апреле составила 493 рубля, для сравнения, в апреле его можно было купить на 23% дешевле.
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с чего всё началось
Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT. Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля.RT на русскомвчера в 23:00
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