Экономика

9111.ru9111.ruВ России резко упали продажи антисептиков

По сравнению с первой неделей марта продажи упали на 62%. Также на 58% сократился спрос на санитайзеры для рук. Средняя цена антисептика в апреле составила 493 рубля, для сравнения, в апреле его можно было купить на 23% дешевле.
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с чего всё началось

В России отмечено снижение продаж антисептиков

Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT. Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России снизились продажи антисептиков

Российская газета02:46

В России отмечено снижение продаж антисептиков

RT на русскомвчера в 23:00

Продажи антисептиков и санитайзеров в России сократились. На то есть две причины

Фонтанка.Ру01:53

В России резко упали продажи антисептиков

РИА Новости01:37

В России упали продажи антисептиков

Газета.Ru01:06

В России отметили снижение спроса на антисептики

Известия01:01

В России резко упали продажи антисептиков и санитайзеров

Московский Комсомолец01:57
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
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Армия и оружие

Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели

Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело 01:13
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
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Политика

Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии

Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая.
Форпост Северо-Запад 10:51
Общество

Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции

27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
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Общество

Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону

Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
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Культура

Крупнейшие кинофестивали мира покажут фильмы на YouTube

С 29 мая по 7 июня пройдет международное онлайн-мероприятие We Are One: A Global Film Festival на YouTube, в котором примут участие крупнейшие кинофестивали со всего мира.
Народные новости 04:43
Общество

«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
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Общество

Глава Минздрава предостерёг россиян от поездок на майские праздники

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от поездок на майские праздники к родственникам и друзьям.
RT на русском 11:45
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Общество

The Sun сообщил о кутежах Ким Чен Ына в бронепоезде с девственницами

Каждая поездка северокорейского лидера в бронепоезде сопровождалась гулянками с девушками, пишет The Sun.
Территория новостей 09:20
Политика

Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки бизнеса

Президент РФ заявил о необходимости дополнительно поддержать экономику и бизнес и разработать новый пакет неотложных мер поддержки населения.
РИА Новости Крым 11:36
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
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Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Политика

Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи

Президент России Владимир Путин предложил установить в России профессиональный праздник — День работника скорой помощи.
РБК 11:00
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Гаджеты

Гендиректор Huawei Рен Чжэнфей: «HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS»

Гендиректор компании Рен Чжэнфей недавно заявил, что "HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS".
Дни24 02:30
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Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
3,5K
Политика

Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
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Общество

Беглов утвердил порядок выплат пострадавшим от коронавируса медикам

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что Беглов утвердил порядок выплат пострадавшим от коронавируса медикам.
Piter.tv 10:55
4
Общество

Рекордно жаркий год предрекли жителям России в Гидрометцентре

UfacityNews.ru вчера в 04:40
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Политика

Владимир Путин обратится к россиянам 28 апреля

Ожидается, что президент расскажет о дальнейшей судьбе ограничительных мер, связанных с коронавирусом Владимир Путин выступит перед россиянами во вторник, 28 апреля.
АМИТЕЛ 05:24
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Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
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Политика

Путин заявил о запасе прочности российского здравоохранения

В России удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения, заявил президент Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам.
Взгляд.ру 10:43
Политика

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

Санкции в такой исключительной ситуации, как эпидемия коронавируса, неприятны, поэтому Германия продолжает работать над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничительных мер в отношении России.
ТАСС 10:20
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Биатлон

Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной

Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:32
Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
KM.ru 07:21
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Здоровье

Начались клинические исследования лекарства от COVID-19

Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
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Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 11:49
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Хоккей

«Трактор» объявил об уходе Юрзинова с поста главного тренера

Владимир Юрзинов-младший покинул пост главного тренера «Трактора».
Sports.ru 11:04
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