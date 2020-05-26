Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.

с чего всё началось

В апреле потребители предпочитали более дешёвые телефоны, чем в марте — в среднем 15 250 руб. против 17 08:25770 руб.

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