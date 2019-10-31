Экономика

URA.RuURA.RuВ России резко увеличат бюджетные расходы на Госдуму и Совет Федерации

В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут. Это следует из проекта бюджета на 2020—2022 годы, заключение по которому представила Счетная палата.
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Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат

Lenta.ruвчера в 13:42

В России резко увеличат бюджетные расходы на Госдуму и Совет Федерации

URA.Ruвчера в 14:19

Игорь Николаев: «Возможно, на народные деньги будут ремонтировать здание Госдумы»

Новые Известиявчера в 12:49

Траты выросли: 59 миллиардов уйдет на Госдуму и Совфед за 3 года

Комсомольская правда11:07
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Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне.
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Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий

Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
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Билалова отпустили из иммиграционной службы США под залог

Бывший глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов отпущен под залог из иммиграционной службы США, решение о его дальнейшей судьбе примет суд, рассказал «РИА Новости» исполняющий обязанности пресс-секретаря ведомства Брайан Кокс.
Коммерсантъ 11:14
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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
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Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Происшествия

После перестрелки в Ростовской области четверо объявлены в розыск

Четыре человека объявлены в розыск после перестрелки на хуторе в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.
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Tesla сделала электрокар Model S мощнее для конкуренции с Porsche Taycan

Ранее в YouTube опубликовали видеоролик, в котором показано, как Tesla Model S и Porsche Taycan соревнуются на 402-метровой дистанции.
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С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ.
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Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
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По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
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В региональном СУ СК РФ сообщили, что был задержан охранник, который пустил преступника в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре.
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В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Армия и оружие

Запуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир» оценили британцы

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HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
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Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
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Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру

Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
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