Экономика
URA.RuВ России резко увеличат бюджетные расходы на Госдуму и Совет Федерации
В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут. Это следует из проекта бюджета на 2020—2022 годы, заключение по которому представила Счетная палата.
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Игорь Николаев: «Возможно, на народные деньги будут ремонтировать здание Госдумы»
Новые Известиявчера в 12:49
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Отставной генерал МВД задержан за подготовку убийства своей невестки
Генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко задержали по подозрению в подготовке заказного убийства жены умершего брата.
Газета.Ru 08:54
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Хоккеист «Трактора» Кравцов рассказал об американском юморе
RT на русском 03:50
Общество
Меган Маркл посетила пекарню, которая помогает попавшим в беду женщинам
На этой неделе Меган Маркл посетила открытие второй пекарни Luminary Bakery — заведение не только продает выпечку, но и помогает женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Salt Mag 09:01
Происшествия
SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", совершающий рейс Тюмень - Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке из-за отказа одного из двигателей.
ТАСС 10:57
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Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк
Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.
Газета.Ru 07:37
Политика
Израиль экстрадирует хакера Алексея Буркова в США
В 2015 году жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Россия также запрашивала экстрадицию Буркова.
Дождь 30 октября в 16:47
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57
Авто
Volkswagen показал дебютные фото серийного электрокросса ID.4
Volkswagen поделился дебютным тизером электрифицированного кросса ID.4. На данный момент эту новинку спрятали под слоем камуфляжной пленки.
Pnzdrive 07:28
Общество
Кристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне.
BFM.ru 10:53
Общество
Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий
Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
RT на русском 11:21
Общество
Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники
Министерство транспорта отменило приказ о переводе всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 11:11
Общество
Билалова отпустили из иммиграционной службы США под залог
Бывший глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов отпущен под залог из иммиграционной службы США, решение о его дальнейшей судьбе примет суд, рассказал «РИА Новости» исполняющий обязанности пресс-секретаря ведомства Брайан Кокс.
Коммерсантъ 11:14
Политика
Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 11:10
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Происшествия
После перестрелки в Ростовской области четверо объявлены в розыск
Четыре человека объявлены в розыск после перестрелки на хуторе в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.
RT на русском 09:43
Авто
Tesla сделала электрокар Model S мощнее для конкуренции с Porsche Taycan
Ранее в YouTube опубликовали видеоролик, в котором показано, как Tesla Model S и Porsche Taycan соревнуются на 402-метровой дистанции.
AutoNews 10:46
Финансы
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ.
РБК 09:42
Армия и оружие
Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки
Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
Дни24 07:30
Фигурное катание
Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
RT на русском 11:17
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Происшествия
Задержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре
В региональном СУ СК РФ сообщили, что был задержан охранник, который пустил преступника в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре.
Аргументы и Факты 07:36
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Армия и оружие
Запуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир» оценили британцы
Пользователи Сети в Великобритании бурно отреагировали на статью СМИ о запуске баллистической ракеты Р-30 «Булава» с субмарины «Князь Владимир».
Экономика сегодня вчера в 13:40
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 30 октября в 02:02
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Шоу-бизнес
Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Uznayvse.ru вчера в 06:32