Экономика
Lenta.ruРасходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат
В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут. Это следует из проекта бюджета на 2020-2022 годы, заключение по которому представила Счетная палата. В 2018 году на нижнюю палату парламента было потрачено 10,213 миллиарда рублей.
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Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Общество
Скворцова заявила о рекордном уровне продолжительности жизни
"Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 года (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней", — следует из доклада "О задачах субъектов России в сфере здравоохранения"
РИА Новости 14:16
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:00
Финансы
Рубль ослаб к доллару и евро на уменьшении интереса инвесторов к риску
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно слабеет к доллару и евро на вечерних торгах из-за сокрщения интереса инвесторов к рисковым активам и негативной динамики валют emerging markets на новостях о том, что Китай сомневается в возможности полномасштабной торговой сделки с США.
Интерфакс 13:00
Происшествия
Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося
РИА Новости 12:42
Политика
Путин предложил обнулить взаимные претензии по газу России и Украины
После переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.
Газета Кемерова вчера в 22:33
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Армия и оружие
Асад заявил об отсутствии свидетельств ликвидации аль-Багдади
Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью местным телеканалам, что Дамаск никак не контактировал с американскими институтами по вопросу ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади.
Московский Комсомолец 15:38
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Баскетбол
«Химки» проиграли «Црвене Звезде» в Евролиге
Спорт-Экспресс 16:10
Шоу-бизнес
Дочь Успенской перенесла новую операцию и впала в депрессию
Суть событий 12:14
Общество
ООН потребовала прекратить расследование против сотрудников в Косово
Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:00
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru 03:19
Политика
Горбачев посоветовал «не возводить стен» между Россией и Западом
Экс-президент СССР Михаил Горбачев предостерег мировых лидеров от возведения барьеров между Россией и западом, сообщает Reuters со ссылкой на официальный комментарий.
Газета.Ru 13:56
Кино
Мединский прокомментировал возможный запрет «Джокера» в России
Министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал фильм об одном из главных злодеев Готэма «Джокер».
Вечерняя Москва 03:14
Технологии
Смартфоны россиян заражает опасный вирус, который нельзя удалить
Компания Symantec сообщила о распространении одной из разновидностей вируса xHelper, которая поразила несколько десятков тысяч смартфонов на базе Android.
Российская газета 08:57
Футбол
«Спартак» в четвертьфинале Кубка России встретится с ЦСКА
Главное футбольное дерби России пройдет 4 марта 2020 года. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча красно-белых против дончан.
Газета.Ru 15:05
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Политика
Генсек НАТО не дал Зеленскому слова на заседании в Киеве
На открытии заседания комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, произошел курьезный случай.
Взгляд.ру 05:14
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Экономика
Нацбанк Украины допустил сокращение транзита российского газа
Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.
RT на русском 16:10
Происшествия
Сотрудники детсада в Ярославле отреагировали на избиение ребенка
РЕН ТВ 29 октября в 21:35
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2019 года
Заработает закон о "суверенном Рунете" С 1 ноября вступает в силу закон об обеспечении безопасной и устойчивой работы российского сегмента интернета на случай, если его отключат от глобальной инфраструктуры Сети.
ТАСС 17:01
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04