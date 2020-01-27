Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России резко увеличились цены на йод

В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента. Такие показатели объясняются ростом дефицита препарата, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию

За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.
Известиявчера в 16:01

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В России резко увеличились цены на йод

Lenta.ruвчера в 20:35

Цены на йод резко выросли в российских аптеках

URA.Ruвчера в 22:24

«Известия»: в России йод за год подорожал более чем на четверть

ТАССвчера в 21:18

Дефицит йода зафиксирован в российских аптеках

РЕН ТВ00:29

В России резко выросли цены на йод

Life.ruвчера в 20:07

Дефицит йода привел к его подорожанию

Телеканал 360°вчера в 19:55

В России резко подорожал йод

Известиявчера в 18:35
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Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

РИА Новости вчера в 17:02
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия вчера в 15:34
Происшествия

Останки 250 человек найдены на территории бывшей тюрьмы в Южной Корее

Останки, обнаруженные во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы в городе Кванджу на юго-западе Южной Кореи, принадлежат более чем 250 людям.
Российская газета вчера в 23:09
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Политика

Израильтянка Иссахар подала прошение о помиловании

ТАСС вчера в 07:58
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском вчера в 11:16
Экономика

Вторичное жилье не выходит из спячки

Самый выраженный рост цен в январе аналитики ЦИАН отмечают в Нижнем Новгороде, где вторичное жилье за месяц подорожало на 1,9%, до 73,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 8,8%.
Коммерсантъ вчера в 02:07
Политика

The Diplomat (США): кто боится первого автодорожного моста между Китаем и Россией? (The Diplomat)

Безусловно, у мифа о демографической экспансии Китая и синофобии в большее широком смысле довольно длинная история в России, отражением чего стал тот факт, что китайская половина моста была построена много лет назад, а строительство российской части завершилось только что.
ИноСМИ вчера в 23:38
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском 25 января в 17:30
Биатлон

Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей

На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
РБК вчера в 11:08
Политика

Президент Украины оскорбил израильтян, лидер Эстонии спряталась в Антарктиде

В Иерусалим для участия в памятных мероприятиях прибыл президент России Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы

В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Пятый канал вчера в 23:11
Фигурное катание

В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ

Газета.Ru вчера в 23:20
Происшествия

«Новая газета»: вместо казненных чеченцев омбудсмену Москальковой предъявили их живых братьев, чтобы помешать расследованию

В действительности омбудсмен встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались чужими именами.
Новая газета вчера в 23:04
Общество

Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за коронавируса

Губернатор Забайкалья Александр Осипов распорядился ввести режим повышенной готовности на территории региона из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Политика Сегодня вчера в 23:11
Футбол

Виктор Гончаренко: Качественно поработали над многими аспектами

Движение вперед есть, важно понимать, что эти матчи подготовительные, и в первую очередь для игры с Уралом, передает слова Гончаренко пресс-служба армейцев.
Советский спорт вчера в 11:58
Шоу-бизнес

Анна Цуканова-Котт показала квартиру, которую купила в Таиланде

Анна Цуканова-Котт достаточно часто делится в своем микроблоге в Instagram кадрами из жарких стран.
Вокруг ТВ 25 января в 11:07
Футбол

АЕК Карреры выстоял в матче с «Олимпиакосом»

АЕК сыграл вничью с «Олимпиакосом» в матче 21-го тура греческой Суперлиги (0:0). Отметим, что команда Массимо Карреры доигрывала встречу вдесятером после удаления португальца Андре Симоэша.
Metaratings вчера в 15:02
Общество

Boeing 777X совершил первый испытательный полёт

Ранее первый испытательный полёт нового лайнера Boeing 777X был перенесён на день из-за погодных условий.
RT на русском 25 января в 18:20
Авто

Стала известна дата начала продаж кроссовера Kia Seltos в России

Продажи нового южнокорейского кроссовера Kia Seltos, который в сети называют «убийцей» Hyundai Creta, начнутся в России со 2 марта.
Профиль вчера в 12:51
Общество

В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Газета.Ru 25 января в 23:21
Общество

Историк: нацисты спланировали блокаду Ленинграда в мае 1941 года

Блокада Ленинграда была спланирована нацистской Германией до начала войны с Советским Союзом, главной целью было намеренное уничтожение голодом жителей города, заявил РИА Новости в понедельник директор фонда "Историческая память", научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков.
РИА Новости вчера в 19:41
Политика

Экс-министр Украины назвал Гончарука «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука "сознательным идиотом".
Газета.Ru 00:18
Происшествия

В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира

В Краснодаре госпитализировали в инфекционную больницу пассажира с повышенной температурой, прилетевшего из китайского города Санья.
REGNUM вчера в 14:33
Армия и оружие

Стало известно о гибели американца, направлявшегося на перехват российского военного патруля в Сирии

Попытка американских военнослужащих в очередной раз перехватить российский военный конвой завершилась гибелью одного американского военнослужащего.
Avia.pro вчера в 08:51
Происшествия

В Балакове мужчина обнаружил дома сидящий на полу труп

Следователи отметили, что женщину обнаружили «в положении сидя на полу, облокоченной на диван».
Четвертая Власть 00:04
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