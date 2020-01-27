За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.

с чего всё началось

Пока жалоб или обращений, связанных с подорожанием йода, в ФАС не поступало. Одной из возможных причин роста цен на йод могло стать банкротство Троицкого йодного завода. Кроме того, после введения маркировки многие лекарства подорожали, в среднем цена пачки увеличилась на два с половиной рубля.

В России резко увеличились цены на йод

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