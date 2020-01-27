За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.

с чего всё началось

В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента. Такие показатели объясняются ростом дефицита препарата, пишут «Известия».

В России резко увеличились цены на йод

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