Экономика
Lenta.ruВ России резко увеличились цены на йод
В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента. Такие показатели объясняются ростом дефицита препарата, пишут «Известия».
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с чего всё началось
За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
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Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Численность населения России снова сократилась
Численность населения России сократилась в 2019 г. второй год подряд.
Здоровье
Роскачество развеяло миф о высоком содержании кальция в йогуртах
В клубничных йогуртах проверенных Роскачеством марок содержалось от 75 до 83 миллиграммов кальция на 100 граммов.
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Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
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В Екатеринбурге водители скорой помощи готовятся к забастовке
Отмечается, что сейчас в Екатеринбурге работают 13 станций скорой помощи. Из них три уже переведены на аутсорсинг.
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Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ
В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
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Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст", передает корреспондент РИА Новости.
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Глава ассоциации «Российские автомобильные» дилеры Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скручивание пробега у поддержанных автомобилей.
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Общество
Авиакомпания UTair откажется от самолетов Boeing 737 MAX
Авиакомпания UTair частично откажется от самолетов Boeing 737 MAX.