Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России резко увеличились цены на йод

В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента. Такие показатели объясняются ростом дефицита препарата, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию

За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.
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Дефицит йода зафиксирован в российских аптеках

РЕН ТВ00:29

Цены на йод резко выросли в российских аптеках

URA.Ruвчера в 22:24

В России резко подорожал йод

Известиявчера в 18:35

В России резко увеличились цены на йод

Lenta.ruвчера в 20:35

В России резко выросли цены на йод

Life.ruвчера в 20:07

Дефицит йода привел к его подорожанию

Телеканал 360°вчера в 19:55

«Известия»: в России йод за год подорожал более чем на четверть

ТАССвчера в 21:18
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Технологии

HeadHunter обязали не мешать использованию софта для рекрутинга

HeadHunter обязали не мешать использованию софта для рекрутинга Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила, что онлайн-сервис HeadHunter нарушил законодательство о конкуренции, запрещая своим клиентам работать с разработанным компанией «Стафори» роботом Верой, автоматизирующим услуги рекрутеров.
Коммерсантъ вчера в 18:01
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«Можно было и не выкладывать видео». Слуцкий ответил на шутку Савина

На что 48-летний Слуцкий ответил в комментариях Instagram: «Сава, но если спалил, то можно было бы и не выкладывать».
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Коммерсантъ вчера в 10:03
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Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Ухане, административном центре провинции Хубэй, крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек.
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Водитель «Лады» без номеров открыл стрельбу в Люблине

Из-за чего повздорили автовладельцы, остается неизвестным, но в ходе перепалки водитель зеленой "девяносто девятой" без номеров прямо из салона несколько раз выстрелил в оппонента из пистолета и тут же скрылся.
Вести.Ru 00:47
Происшествия

Найдена мать оставленных в «Шереметьево» детей

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Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
Происшествия

В Гонконге произошел взрыв в больнице

По словам представителя больницы, работники отделения скорой помощи услышали громкие хлопки в туалете, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв.
РБК 01:12
Происшествия

Под Омском от отравления техническим спиртом погибли пять человек

Пять человек погибли от отравления техническим спиртом, жертвам его продали под видом алкоголя, сообщил в понедельник региональный СК.
РИА Новости 01:33
Общество

В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Газета.Ru 01:09
Общество

75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

Газета.Ru 01:26
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.
ТАСС вчера в 22:17
Общество

Сибирские ученые разрабатывают две вакцины от нового коронавируса

Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступили к разработке вакцины от нового смертельно опасного коронавируса.
Новый День 01:14
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском вчера в 11:16
Общество

Численность населения России снова сократилась

Численность населения России сократилась в 2019 г. второй год подряд.
Ведомости вчера в 16:36
Здоровье

Роскачество развеяло миф о высоком содержании кальция в йогуртах

В клубничных йогуртах проверенных Роскачеством марок содержалось от 75 до 83 миллиграммов кальция на 100 граммов.
ФАН 01:16
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
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Музыка

Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

РБК 00:04
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовятся к забастовке

Отмечается, что сейчас в Екатеринбурге работают 13 станций скорой помощи. Из них три уже переведены на аутсорсинг.
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Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ

В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
ТАСС Спорт 25 января в 23:11
Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 24 января в 14:34
Политика

Москалькова разъяснила процедуру помилования израильтянки Иссахар

РИА Новости 01:22
Общество

В России могут начать наказывать за скручивание пробега у автомобилей

Глава ассоциации «Российские автомобильные» дилеры Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скручивание пробега у поддержанных автомобилей.
REGNUM 01:15
Здоровье

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
РЕН ТВ 25 января в 20:19
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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Общество

Авиакомпания UTair откажется от самолетов Boeing 737 MAX

Авиакомпания UTair частично откажется от самолетов Boeing 737 MAX.
УралПолит.Ru 01:09
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