Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России резко увеличились цены на йод

Пока жалоб или обращений, связанных с подорожанием йода, в ФАС не поступало. Одной из возможных причин роста цен на йод могло стать банкротство Троицкого йодного завода. Кроме того, после введения маркировки многие лекарства подорожали, в среднем цена пачки увеличилась на два с половиной рубля.
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с чего всё началось

Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию

За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.
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В России резко подорожал йод

Известия18:35

В России резко увеличились цены на йод

Lenta.ru20:35

Дефицит йода привел к его подорожанию

Телеканал 360°19:55

В России резко выросли цены на йод

Life.ru20:07

В России резко выросли цены на йод

ТК Звезда19:24

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Аргументы и Факты20:22

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РЕН ТВ18:55
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

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75 лет назад советские солдаты спасли узников Освенцима

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Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

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В Пермском крае столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль, говорится в сообщении регионального управления МВД.
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Общество

Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ.
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Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
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В Dota 2 вышло обновление 7.24. Убрали святыни и добавили новых героев в Captains Mode

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Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса

Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
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Алена Водонаева снова оскорбила получателей маткапитала

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Источник: Вероятность отправиться с «Зенитом» в Испанию у Исламхана достаточно велика

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