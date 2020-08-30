Расходы россиян на сборы ребенка в школу с 2005 года выросли в 6 раз

Опрос показал, что основной статьей расходов является покупка школьной и спортивной формы, сменной и другой обуви для школы - в 2005 году из семейного бюджета для этого нужно было выделить 2904 рубля, на данный момент, как отмечают социологи, это обойдётся в среднем в 15 415 рублей.