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Экономика сегодня

В России резко увеличился спрос на речные круизы

Россияне после снятия коронавирусных ограничений проявили большой интерес к путешествиям по рекам, уже превысив прошлогодние показатели. Маршруты были открыты только в последней декаде июня, но в июле и августе речные лайнеры оказались заполнены на 100%.В источнике
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Невские Новости

После снятия ограничений россияне присмотрелись к речным круизам

Невские Новостивчера в 14:11
Life.ru

В России резко выросла популярность речных туров

Life.ruвчера в 13:34
Политика Сегодня

Спрос на речные круизы значительно вырос среди россиян

Политика Сегоднявчера в 10:41
Дни24

В России возросла популярность речных круизов

Дни24вчера в 12:17
Экономика сегодня

В России резко увеличился спрос на речные круизы

Экономика сегоднявчера в 09:23
Известия

Человек за портом: российские туристы раскупают речные круизы

Известиявчера в 17:02

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Интерфакс02:24
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Ефремов заявил, что никогда «не садился за руль пьяным»

Актёр Михаил Ефремов в суде назвал своим «последним желанием» просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины, а также заявил, что никогда не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.
RT на русском05:12
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Расходы россиян на сборы ребенка в школу с 2005 года выросли в 6 раз

Опрос показал, что основной статьей расходов является покупка школьной и спортивной формы, сменной и другой обуви для школы - в 2005 году из семейного бюджета для этого нужно было выделить 2904 рубля, на данный момент, как отмечают социологи, это обойдётся в среднем в 15 415 рублей.
Интерфакс - Россия04:40

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

"Газпром" подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши (UOKiK), ранее оштрафовавшего российскую компанию на сумму в 213 млн злотых (более 57 млн евро) за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета04:41
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Бурение в Черном море могло обойтись «Роснефти» в $130 млн

Бурение в Черном море могло обойтись "Роснефти" в $130 млн Как стало известно "Ъ", "Роснефть" в условиях санкций сама покрыла издержки совместных предприятий по разработке шельфа с итальянской Eni, хотя в 2013 году заявляла, что расходы на геологоразведку будет нести партнер.
Коммерсантъ17:59
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Протестующие в Берлине попытались прорваться в бундестаг

Штурм бундестага протестующими в субботу едва не состоялся из-за того, что часть дежурившей возле парламента полиции была перемещена к зданию посольства России в Германии на улице Унтер-ден-Линден, где произошли массовые акции неповиновения, заявил в понедельник в прямом эфире Inforadio сенатор Берлина по вопросам внутренней политики Андреас Гайзель.
РИА Новости05:23
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