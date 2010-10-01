На волне кризиса резко возрос спрос на путешествия по рекам России, прошлогодние значения уже превышены. Текущая положительная динамика дает надежду на развитие тренда. Однако ни туристов, ни денежной массы не прибавилось.

с чего всё началось

Россияне после снятия коронавирусных ограничений проявили большой интерес к путешествиям по рекам, уже превысив прошлогодние показатели. Маршруты были открыты только в последней декаде июня, но в июле и августе речные лайнеры оказались заполнены на 100%.

В России резко увеличился спрос на речные круизы

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