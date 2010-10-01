Общество
Экономика сегодняВ России резко увеличился спрос на речные круизы
Россияне после снятия коронавирусных ограничений проявили большой интерес к путешествиям по рекам, уже превысив прошлогодние показатели. Маршруты были открыты только в последней декаде июня, но в июле и августе речные лайнеры оказались заполнены на 100%.
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с чего всё началось
На волне кризиса резко возрос спрос на путешествия по рекам России, прошлогодние значения уже превышены. Текущая положительная динамика дает надежду на развитие тренда. Однако ни туристов, ни денежной массы не прибавилось.Известиявчера в 17:02
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Игры
Новые персонажи Marvel’s Avengers получат платные боевые пропуски
Все новые герои, которые появятся в Marvel's Avengers после релиза, получат платные "карты испытаний".
Экономика сегодня вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров хочет лишить старшего сына права на наследство
Сын от первого брака Денис уже длительное время живет отдельно от отца.
CT news 09:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России
Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM 01:54
Общество
Часть пенсионеров в России получит по 5 тысяч рублей в октябре
По мнению представителя Совфеда, выплата пенсионерам суммы в несколько сотен рублей не сможет оказать им необходимой поддержки.
Evo-rus.com 05:35
Шоу-бизнес
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Актер скончался вчера, 29 августа, у себя на даче спустя два дня после празднования юбилея. народному артисту было 90 лет.
RuNews24.ru 10:05
Общество
В Японии прошёл испытания летающий автомобиль с пилотом на борту
Токио, 30 августа 2020, 08:06 — REGNUM Успешные испытания прошёл летающий автомобиль с пилотом на борту, разработанный японской компанией SkyDrive.
REGNUM 01:06
Авто
Опубликованы свежие рендерные снимки рестайлингового Lada Largus
Универсал, изображенный на снимках, получил современный внешний вид, модернизированную радиаторную решетку, крылья больших размеров, а также другой передний бампер.
Car.ru 12:09
Футбол
Наставник «Рубина»: Сегодня Кварацхелия провел не самый яркий матч
Сегодня полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия провел не самый лучший матч в сезоне.
Татар-информ 13:43
Футбол
Видаль: «Буду счастлив, если Пирло позвонит мне из „Ювентуса“»
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль заявил, что был бы счастлив сыграть за «Ювентус» под руководством нового тренера команды Андреа Пирло, с которым чилиец вместе выступал на футбольном поле.
Sport24.ru 12:51
Политика
Помощник Лукашенко оценил число настроенных против главы государства
Минск, 30 августа 2020, 20:24 — REGNUM В Белоруссии против действующего президента страны Александра Лукашенко настроены около 20−30% населения страны.
REGNUM 13:24
Армия и оружие
В Сирии произошло столкновение военной бронетехники США и России
Вскоре после столкновения пресс-секретарь совета безопасности США пожаловался, что в результате конфликта, произошедшего по вине России пострадало четверо военных.
Pokatim.ru вчера в 11:00
Политика
На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля
Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к катастрофе большей, чем авария на Чернобыльской АЭС.
РБК 10:48
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России
Грозный, 30 августа 2020, 20:17 — REGNUM Футболисты грозненского «Ахмата» в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли московскому ЦСКА.
REGNUM 13:17
Армия и оружие
Серийное производство перспективной торпеды наладят в России
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) получила разрешение на старт серийного производства перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы.
Экономика сегодня вчера в 04:35
Происшествия
Мужчина около года жил с трупом своей матери в Екатеринбурге
Житель Екатеринбурга обитал около года в квартире, где лежало тело умершей матери.
Известия 05:11
Футбол
«Манчестер Сити» предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет
Российская газета 14:01
Происшествия
МВД Белоруссии сообщило о нападении мужчины с ножом на милиционеров
В белорусском городе Молодечно вооруженный ножами мужчина напал на милиционеров. Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.
РБК 13:40
Кино
Умер американский киноактер Чедвик Боузман
К сожалению, лечение оказалось бессильно. 28 августа 2020 года Чедвик скончался в своем доме в окружении родных.
Evo-rus.com 01:11
Общество
В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID
В августе глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал пройти вакцинацию от COVID-19 в первую очередь пожилым учителям.
РБК 05:31
Транспорт
За проезд автомобиля по выделенной полосе в Москве назначат штраф
В дептрансе подчеркнули, что проезд по выделенным полосам разрешен для такси, машин экстренных и коммунальных служб, а также велосипедов и городского транспорта.
Газета.Ru 12:08
Происшествия
В Подмосковье пенсионер облил кислотой 77-летнюю супругу
Как сообщают СМИ, 73-летний мужчина облил кислотой свою жену. 77-летняя женщина получила ожоги 20 % тела и была доставлена в больницу.
Вести.Ru 09:59
Футбол
«Спартак» выиграл у «Арсенала» в матче чемпионата России
РИАМО вчера в 13:29
Шоу-бизнес
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Известная певица Валерия опубликовала в своем Instagram первые фотографии со свадьбы младшего сына, 21-летнего предпринимателя Арсения Шульгина.
iReactor 28 августа в 12:51
Общество
В Белоруссии возбуждено больше 50 уголовных дел за угрозы госслужащим
Следственный комитет Белоруссии сообщил о 150 угрозах должностным лицам и возбудил из-за этого больше 50 уголовных дел.
Газета.Ru 12:17
Политика
AFP: Посол Белоруссии будет вызван в МИД ФРГ
Посол Белоруссии в Берлине Денис Сидоренко будет вызван в МИД ФРГ в связи с задержаниями журналистов в республике и лишением их аккредитации.
РЕН ТВ 13:48
Технологии
Apple удалила из App Store аккаунт разработчика игр Epic Games
Напомним: 13 августа Epic Games ввел в игру Fortnite новый способ прямой монетизации в обход комиссии Apple в 30%, после чего аккаунт разработчика исчез из магазина приложений.
МонаВиста вчера в 13:40
Экономика
Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Российская газета вчера в 06:31