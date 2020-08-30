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В России резко увеличился спрос на речные круизы

Россияне после снятия коронавирусных ограничений проявили большой интерес к путешествиям по рекам, уже превысив прошлогодние показатели. Маршруты были открыты только в последней декаде июня, но в июле и августе речные лайнеры оказались заполнены на 100%.В источнике
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Народные новости

Речные круизы становятся все более популярными у россиян

Народные новости10:06
Экономика сегодня

В России резко увеличился спрос на речные круизы

Экономика сегодня09:23
Известия

Человек за портом: российские туристы раскупают речные круизы

Известия17:02
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Путин и Лукашенко обещали укрепить сотрудничество России и Белоруссии

Готовность укреплять сотрудничество между Россией и Белоруссией подтвердили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, 30 августа сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Лукашенко обещали укрепить сотрудничество России и Белоруссии
ИА Красная Весна05:56
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Федерер выступил против идеи Джоковича о создании объединения игроков

Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль выступили против предложения серба Новака Джоковича о создании объединения теннисистов, призванного защищать интересы игроков, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости04:54

TERA – марсианский дом на Земле

Высокотехнологичный жилой модуль TERA будет построен при помощи 3D-печати из натуральных биоразлагаемых материалов в лесах на севере штата Нью-Йорк, на берегу реки Гудзон.
Naked Science06:49

В областной детской больнице хотят построить хирургический корпус

В период реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021 — 2025 годы начнётся строительство стационарно-поликлинического корпуса Добровской районной больницы, новой поликлиники Липецкой городской детской больницы, а также женской консультации и детской поликлиники Чаплыгинской районной больницы.
МОЁ! Оnline Липецк28 августа в 09:30

Ferrari 812, Aventador SVJ и новый Porsche 911 Turbo S вывели на дрэг

Ведущие YouTube-канала carwow решили провести сравнение Ferrari 812 Superfast, Lamborghini Aventador SVJ и нового Porsche 911 Turbo S. Автомобили посоревновались в заездах на 402 метра, в разгоне с хода на скорости 80 км/ч, а также продемонстрировали эффективность тормозной системы.
Тарантас Ньюс04:22
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Новосибирцы изобрели систему вычисления преступников по голосу

«Наша система позволяет диагностировать по голосу долговременные и часто маскируемые пациентом психоэмоциональные отклонения, а также помогает определять на ранних стадиях развитие опухолей в голосовом аппарате», — рассказали в пресс-центре НГТУ.
Московский Комсомолец Новосибирск27 августа в 06:01

Футболист «Спортинга» Палинье отказался от перехода в «ЦСКА»

Жоау Палинье, выступающий за лиссабонский "Спортинг", отказался переходить в "ЦСКА" По данным информационного издания Record, футболист рассчитывает на переход в один из европейских топ-клубов, это и объясняет его отказ переходить в стан "армейцев".
Честный рейтинг букмекеров05:19
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