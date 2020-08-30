В России резко увеличился спрос на речные круизы
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Россияне после снятия коронавирусных ограничений проявили большой интерес к путешествиям по рекам, уже превысив прошлогодние показатели. Маршруты были открыты только в последней декаде июня, но в июле и августе речные лайнеры оказались заполнены на 100%.В источнике
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