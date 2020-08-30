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Экономика сегодня
Экономика сегодня

В России резко увеличился спрос на речные круизы

Россияне после снятия коронавирусных ограничений проявили большой интерес к путешествиям по рекам, уже превысив прошлогодние показатели. Маршруты были открыты только в последней декаде июня, но в июле и августе речные лайнеры оказались заполнены на 100%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Человек за портом: российские туристы раскупают речные круизы

На волне кризиса резко возрос спрос на путешествия по рекам России, прошлогодние значения уже превышены. Текущая положительная динамика дает надежду на развитие тренда. Однако ни туристов, ни денежной массы не прибавилось.
Известия17:02
Подробнее о событии
Народные новости

Речные круизы становятся все более популярными у россиян

Народные новости10:06
Невские Новости

После снятия ограничений россияне присмотрелись к речным круизам

Невские Новости14:11
Life.ru

В России резко выросла популярность речных туров

Life.ru13:34
Дни24

В России возросла популярность речных круизов

Дни2412:17
Discover24

Среди российских туристов возросла популярность речных круизов

Discover2415:01
Экономика сегодня

В России резко увеличился спрос на речные круизы

Экономика сегодня09:23
Известия

Человек за портом: российские туристы раскупают речные круизы

Известия17:02

Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

О планах сделать «фактором риска» бренд и модель страхуемой машины уже сообщили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», ценник полиса ОСАГО у которых в ближайшее время тоже будет варьироваться от семейного положения самого страхователя.
Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля
32CARS.ru09:46
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В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с прутами и кольями

Белорусские военные в течение последних недель находили тайники с прутами и кольями, заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны РБ Леонид Касинский.
News.ru15:06
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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
РИА Новости08:52
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