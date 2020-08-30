В России резко увеличился спрос на речные круизы
Смотрите также
«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ
На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля
Воздушный змей утащил запутавшуюся в тросах девочку
«Спартак» выиграл у «Арсенала» в матче чемпионата России
Минск побил рекорд массовости выступлений
В Монреале митингующие снесли памятник первому премьер-министру Канады
В акции «Ночь кино» примут участие 69 регионов России
К протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента
Алексей Миранчук объявил об уходе из «Локомотива»
На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля
Причиной крушения Су-27 в Крыму в марте стал взрыв двигателя ракеты
ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27
Россияне после снятия коронавирусных ограничений проявили большой интерес к путешествиям по рекам, уже превысив прошлогодние показатели. Маршруты были открыты только в последней декаде июня, но в июле и августе речные лайнеры оказались заполнены на 100%.В источнике
С чего всё началось
Человек за портом: российские туристы раскупают речные круизы
На волне кризиса резко возрос спрос на путешествия по рекам России, прошлогодние значения уже превышены. Текущая положительная динамика дает надежду на развитие тренда. Однако ни туристов, ни денежной массы не прибавилось.
Известия17:02
Подробнее о событии