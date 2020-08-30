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Экономика сегодня
Экономика сегодня

В России резко увеличился спрос на речные круизы

Россияне после снятия коронавирусных ограничений проявили большой интерес к путешествиям по рекам, уже превысив прошлогодние показатели. Маршруты были открыты только в последней декаде июня, но в июле и августе речные лайнеры оказались заполнены на 100%.В источнике
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Экономика сегодня

В России резко увеличился спрос на речные круизы

Экономика сегодня09:23
Политика Сегодня

Спрос на речные круизы значительно вырос среди россиян

Политика Сегодня10:41
Народные новости

Речные круизы становятся все более популярными у россиян

Народные новости10:06
Дни24

В России возросла популярность речных круизов

Дни2412:17
Известия

Человек за портом: российские туристы раскупают речные круизы

Известия17:02

В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
РИА Новости08:52
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Ломучие и дорогие в ремонте? Правда и мифы об обслуживании французских авто

Очень дорогое сервисное обслуживание - неправда Фото: iStock Несмотря на то, что у Renault, Citroen и Peugeot были модели, которые играли в бизнес-классе и имиджевом сегменте, в целом основной акцент французских производителей был сосредоточен на масс-маркете, что особенно касается "Рено".
Российская газетавчера в 11:40
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Локомотив подтвердил трансфер Миранчука в Аталанту

Сегодня на официальном сайте Локомотива подтвердили, что Алексей Миранчук покидает Железнодорожников и скорее всего, отправится в Италию Миранчук прокомментировал свой переход: — Хочу поблагодарить всех болельщиков Локомотива.
Bethub.org11:59

Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов считает, что нужно открыть границу с Россией с 15 сентября, об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости08:55
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Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ru08:02
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