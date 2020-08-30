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Экономика сегодня

В России резко увеличился спрос на речные круизы

Россияне после снятия коронавирусных ограничений проявили большой интерес к путешествиям по рекам, уже превысив прошлогодние показатели. Маршруты были открыты только в последней декаде июня, но в июле и августе речные лайнеры оказались заполнены на 100%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Человек за портом: российские туристы раскупают речные круизы

На волне кризиса резко возрос спрос на путешествия по рекам России, прошлогодние значения уже превышены. Текущая положительная динамика дает надежду на развитие тренда. Однако ни туристов, ни денежной массы не прибавилось.
Известия17:02
Подробнее о событии
Discover24

Среди российских туристов возросла популярность речных круизов

Discover2415:01
Известия

Человек за портом: российские туристы раскупают речные круизы

Известия17:02
Life.ru

В России резко выросла популярность речных туров

Life.ru13:34
Дни24

В России возросла популярность речных круизов

Дни2412:17
Народные новости

Речные круизы становятся все более популярными у россиян

Народные новости10:06
Экономика сегодня

В России резко увеличился спрос на речные круизы

Экономика сегодня09:23
Невские Новости

После снятия ограничений россияне присмотрелись к речным круизам

Невские Новости14:11

В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
РИА Новости08:52
37

Минюст Германии подтвердил получение запроса от РФ по делу Навального

Берлин, 30 августа 2020, 17:06 — REGNUM Получение запроса от Российской Федерации о правовой помощи по делу о госпитализации блогера Алексея Навального, находящегося на лечении в клинике «Шарите» в Берлине, подтвердило министерство юстиции Германии.
REGNUM10:06
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Завкафедрой токсикологии СЗГМУ Мечникова сомневается, что Навальный был отравлен

Сомнительным назвал версию об отравлении блогера Алексея Навального завкафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова профессор, доктор медицинских наук Виктор Шилов.
Вести.Ru10:54
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Тульский участковый из ревности похитил и изнасиловал дознавателя

Источник издания Myslo утверждает, что причиной случившегося стала ревность: по его словам, 30-летняя девушка капитан, работающая дознавателем в отделе полиции «Зареченский», и 27-летний старший лейтенант — участковый из того же отдела — ранее жили вместе, но не так давно разорвали отношения (и, следуя логике логике, можно предположить, что инициатива расставания исходила от девушки).
Блокнот.ру12:52
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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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