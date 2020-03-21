Коронавирус
Наш Брянск.RuБогатые россияне стали покупать домой аппараты ИВЛ
Состоятельные жители нашей страны стали массово закупать аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы в случае тяжёлой пневмонии на фоне коронавируса. Они организовывают временные домашние клиники. На рынке ИВЛ уже образовалась с "очередь" на оборудование.
Читать в источнике
Оценить816
с чего всё началось
Газета The Moscow Times со ссылкой на свои источники сообщает, что богатые россияне озабочены созданием частных реанимаций и в большом количестве закупают аппараты для искусственной вентиляции легких — из-за этого в компаниях, занимающихся их продажей, появились листы ожидания на несколько месяцев вперед.Дождь13:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Футбол
Черчесов сделал мощное заявление о Кокорине
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «После футбола» на Матч ТВ заявил, что не закрывает двери в национальную команду Александру Кокорину.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Авто
Эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го
Издание «Российская газета» рассказала о животрепещущем вопросе для многих автомобилистов: можно ли заливать в машину вместо 95-го бензина топливо с более низким октановым числом.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Происшествия
Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли
Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Авто
Bugatti представила шесть редчайших моделей
Французский премиальный гигант Bugatti рассекретил шесть новых версий популярного гиперкара Bugatti Chiron.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам на странице в Facebook.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Политика
В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
Общество
Сделавший Меркель прививку врач заразился коронавирусом
Врач, сделавший канцлеру Германии Ангеле Меркель прививку, оказался заражен коронавирусом.
Экономика
В США подготовили пакет антикризисных мер по стимулированию экономики
Вашингтон, 22 марта 2020, 20:13 — REGNUM Правительство США подготовило пакет антикризисных мер по стимулированию экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции на территории страны, которые предполагают прямые депозиты в размере около $3 тыс. на семью из четырех человек и расширенное страхование по безработице для тех, кто был уволен в связи с вспышкой коронавируса.
Политика
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 367.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Общество
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы.
Футбол
Барселона хочет продать Гризманна за 100 млн
Напомним, что Гризманн перешел в Барселону летом 2019-го за 120 млн евро из Атлетико.
Общество
Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Автоспорт
Стали известны составы Mercedes и Red Bull на виртуальный ГП Бахрейна
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Происшествия
В Загребе 17 человек получили ранения в результате землетрясения
При землетрясении в хорватском Загребе в воскресенье пострадали 17 человек, сообщает агентство Associated Press.
Политика
Песков назвал причину решения России о помощи Италии
Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
Происшествия