Коронавирус

Наш Брянск.RuНаш Брянск.RuБогатые россияне стали покупать домой аппараты ИВЛ

Состоятельные жители нашей страны стали массово закупать аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы в случае тяжёлой пневмонии на фоне коронавируса. Они организовывают временные домашние клиники. На рынке ИВЛ уже образовалась с "очередь" на оборудование.
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с чего всё началось
Газета The Moscow Times со ссылкой на свои источники сообщает
, что богатые россияне озабочены созданием частных реанимаций и в большом количестве закупают аппараты для искусственной вентиляции легких — из-за этого в компаниях, занимающихся их продажей, появились листы ожидания на несколько месяцев вперед.
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