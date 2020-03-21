Коронавирус
Lenta.ruВ России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей
В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса. Об этом пишет The Moscow Times.
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с чего всё началось
Газета The Moscow Times рассказала, как богатые россияне массово покупают аппараты искусственной вентиляции легких, которые помогают спасти жизнь при тяжелой форме пневмонии, и создают временные домашние клиники на случай заражения коронавирусом.Дождьвчера в 16:25
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Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Футбол
Хавбек ЦСКА Дзагоев обратился к болельщикам
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев обратился к болельщикам.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева показала фото подросшей дочки от Данилы Козловского
Козловский и Зуева встречаются уже около четырех лет.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией
Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общество
В США выросли продажи огнестрельного оружия на фоне коронавируса
В США растут продажи огнестрельного оружия на фоне распространения коронавируса.
Общество
В ИКЦ опровергли сообщение о возможном введении в России жесткого карантина
В информационно-коммуникационном центре (ИКЦ) опровергли сообщения, что власти России склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина.
Общество
Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин
Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Футбол
Экс-президент «Реала» умер от коронавируса
Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
Гаджеты
Смартфон Motorola Moto G8 Power Lite получит батарею на 5000 мАч
Сегодня в сети появились характеристики и качественные изображения смартфона Motorola Moto G8 Power Lite, который должны анонсировать в скором времени.
Общество
Оперативный штаб опроверг информацию об ужесточении карантина в России
«Предпринимаемый комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — заявили в оперштабе.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой высказался по отношению к ее бывшему возлюбленному
В эфире программы «Ты не поверишь!» отец Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте 2019 года, заявил, что вопрос с квартирой его дочери по-прежнему не решен.
Игры
Некоторые ритейлеры начали продавать Resident Evil 3 раньше релиза. В сети появились спойлеры игры
Общество
В ряде регионов России построят дополнительные инфекционные боксы
«Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы», — цитирует его ТАСС.
Политика
Песков назвал причину решения России о помощи Италии
Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
Кино
Warner Bros. опровергла информацию о фильме «Чудо-женщина 1984»
Ранее портал The Wrap сообщил, что студия Warner Bros. рассматривает возможность выпустить сиквел «Чудо-женщины» в цифровом формате, без показов в кинотеатрах.
Происшествия
Хоккеист «Кузнецких медведей» пострадал в ДТП в Новокузнецке
Нападающий клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Кузнецкие медведи" Михаил Фростов находится в тяжелом состоянии после ДТП в Новокузнецке, сообщил РИА Новости главный тренер команды Александр Китов.
Армия и оружие
КНДР подтвердила испытания новых тактических ракет
В Северной Корее подтвердили проведение испытаний новых тактических управляемых ракет, которые прошли 21 марта.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
Снижающий риск заражения вирусами продукт назван
Морская капуста укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять вирусам и бактериям.
Происшествия
Руферы забрались на шпиль Дома офицеров и делают селфи
Здоровье
Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом
Группа ученых из Германии и Швейцарии пришла к выводу, что новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем SARS (атипичная пневмония): его можно почти полностью уничтожить при концентрациях этанола до 30 процентов.
Технологии
Глава Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции с Epic Games Store
Стоящий во главе Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции, развернувшейся с Epic Games Store.
Происшествия
Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии
У двоих человек, вернувшихся из Европы, выявлены случаи коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.
Происшествия
Московский водитель протаранил ограждение у Кремля на каршеринге
Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.
Финансы
Определен диапазон колебаний курса рубля в конце марта
В период турбулентности на финансовых рынках курс нашей валюты особенно зависит не столько от внутренних драйверов, а от степени антирисковых настроений из-за коронавируса и во многом определяемых ими цен энергоносителей.
Политика
В Минобороны рассказали о направляемых в Италию вирусологах
Направляемые в Италию для борьбы с коронавирусом российские специалисты имеют большой практический опыт, принимали участие в ликвидации вспышек африканской чумы, Сибирской язвы, разработке вакцины против Эболы, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.