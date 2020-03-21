с чего всё началось

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса. Об этом пишет The Moscow Times.

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

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Происшествия В Загребе произошло разрушительное землетрясение В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.

Общество Россия ограничит авиасообщение с Турцией Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

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Футбол Экс-президент «Реала» умер от коронавируса Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.

Политика Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.

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Финансы Определен диапазон колебаний курса рубля в конце марта В период турбулентности на финансовых рынках курс нашей валюты особенно зависит не столько от внутренних драйверов, а от степени антирисковых настроений из-за коронавируса и во многом определяемых ими цен энергоносителей.