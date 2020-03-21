Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса. Об этом пишет The Moscow Times.
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с чего всё началось
Газета The Moscow Times рассказала
, как богатые россияне массово покупают аппараты искусственной вентиляции легких, которые помогают спасти жизнь при тяжелой форме пневмонии, и создают временные домашние клиники на случай заражения коронавирусом.
Дождьвчера в 16:25

Подробнее о событии

Богачи в России готовятся втихую спастись от коронавируса, скупая оборудование - The Moscow Times

Царьград01:32

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

Lenta.ru06:26

Богатые россияне скупают аппараты искусственной вентиляции легких на фоне нехватки в регионах, пишет The Moscow Times

Эхо Москвы08:00

The Moscow Times: богатые россияне покупают домой аппараты ИВЛ

News.ru02:58

В России прогнозируют дефицит аппаратов ИВЛ из-за богатых

Национальная служба новостей08:25

The Moscow Times: богатые россияне скупают аппараты ИВЛ от страха заразиться коронавирусом

URA.Ruвчера в 19:08

The Moscow Times: богатые россияне скупают аппараты ИВЛ на случай коронавируса

Дождьвчера в 16:25
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Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Футбол

Хавбек ЦСКА Дзагоев обратился к болельщикам

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев обратился к болельщикам.
Газета.Ru 08:44
Шоу-бизнес

Ольга Зуева показала фото подросшей дочки от Данилы Козловского

Козловский и Зуева встречаются уже около четырех лет.
Комсомольская правда 07:10
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общественное телевидение России 07:32
Общество

В США выросли продажи огнестрельного оружия на фоне коронавируса

В США растут продажи огнестрельного оружия на фоне распространения коронавируса.
Gazeta.SPb 02:47
Общество

В ИКЦ опровергли сообщение о возможном введении в России жесткого карантина

В информационно-коммуникационном центре (ИКЦ) опровергли сообщения, что власти России склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина.
BFM.ru 06:50
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Газета.Ru 08:59
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Футбол

Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
LiveResult.Ru вчера в 17:02
Гаджеты

Смартфон Motorola Moto G8 Power Lite получит батарею на 5000 мАч

Сегодня в сети появились характеристики и качественные изображения смартфона Motorola Moto G8 Power Lite, который должны анонсировать в скором времени.
Megaobzor.com 07:46
Общество

Оперативный штаб опроверг информацию об ужесточении карантина в России

«Предпринимаемый комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — заявили в оперштабе.
Ньюс-НН 09:00
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru вчера в 22:23
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой высказался по отношению к ее бывшему возлюбленному

В эфире программы «Ты не поверишь!» отец Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте 2019 года, заявил, что вопрос с квартирой его дочери по-прежнему не решен.
Bimru.ru вчера в 11:28
Игры

Некоторые ритейлеры начали продавать Resident Evil 3 раньше релиза. В сети появились спойлеры игры

Cyber.sports.ru 08:43
Общество

В ряде регионов России построят дополнительные инфекционные боксы

«Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 07:17
Политика

Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
РБК вчера в 15:48
Кино

Warner Bros. опровергла информацию о фильме «Чудо-женщина 1984»

Ранее портал The Wrap сообщил, что студия Warner Bros. рассматривает возможность выпустить сиквел «Чудо-женщины» в цифровом формате, без показов в кинотеатрах.
RuNews24.ru вчера в 00:10
Происшествия

Хоккеист «Кузнецких медведей» пострадал в ДТП в Новокузнецке

Нападающий клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Кузнецкие медведи" Михаил Фростов находится в тяжелом состоянии после ДТП в Новокузнецке, сообщил РИА Новости главный тренер команды Александр Китов.
РИА Новости 08:31
Армия и оружие

КНДР подтвердила испытания новых тактических ракет

В Северной Корее подтвердили проведение испытаний новых тактических управляемых ракет, которые прошли 21 марта.
РБК 00:03
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Снижающий риск заражения вирусами продукт назван

Морская капуста укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять вирусам и бактериям.
Вечерний курьер 05:26
Происшествия

Руферы забрались на шпиль Дома офицеров и делают селфи

Фонтанка.Ру 08:09
Здоровье

Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом

Группа ученых из Германии и Швейцарии пришла к выводу, что новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем SARS (атипичная пневмония): его можно почти полностью уничтожить при концентрациях этанола до 30 процентов.
Рамблер 19 марта в 07:50
Технологии

Глава Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции с Epic Games Store

Стоящий во главе Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции, развернувшейся с Epic Games Store.
Актуальные Новости 04:26
Происшествия

Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии

У двоих человек, вернувшихся из Европы, выявлены случаи коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.
Интерфакс 08:30
Происшествия

Московский водитель протаранил ограждение у Кремля на каршеринге

Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.
Lenta.ru 05:42
Финансы

Определен диапазон колебаний курса рубля в конце марта

В период турбулентности на финансовых рынках курс нашей валюты особенно зависит не столько от внутренних драйверов, а от степени антирисковых настроений из-за коронавируса и во многом определяемых ими цен энергоносителей.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

В Минобороны рассказали о направляемых в Италию вирусологах

Направляемые в Италию для борьбы с коронавирусом российские специалисты имеют большой практический опыт, принимали участие в ликвидации вспышек африканской чумы, Сибирской язвы, разработке вакцины против Эболы, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
РИА Новости 05:21
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