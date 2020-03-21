с чего всё началось

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса. Об этом пишет The Moscow Times.

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

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Общество Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Здоровье Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.