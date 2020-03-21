Коронавирус
Lenta.ruВ России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей
В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса. Об этом пишет The Moscow Times.
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с чего всё началось
Газета The Moscow Times рассказала, как богатые россияне массово покупают аппараты искусственной вентиляции легких, которые помогают спасти жизнь при тяжелой форме пневмонии, и создают временные домашние клиники на случай заражения коронавирусом.Дождьвчера в 16:25
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