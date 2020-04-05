Экономика

9111.ru9111.ruВ России резко вырос спрос на микрозаймы

В марте россияне оформили 17 млн заявок на микрозаймы, что почти на треть (30,8%) больше прошлогоднего показателя, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Юником 24». Отмечается, что среди населения спрос на займы вырос на 15-30%.
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с чего всё началось

Исследование: спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новостивчера в 21:01

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Спрос на микрокредиты в России в марте 2020 года вырос на треть

REGNUM12:02

Спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть

ПРАЙМвчера в 20:45

Аналитики: Количество микрозаймов в России увеличилось на треть

Online47.ruвчера в 22:50

Спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть

Аргументы и Фактывчера в 21:51

Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:48

В РФ вырос спрос на микрозаймы для покупки товаров первой необходимости

News.ruвчера в 21:40

Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

Телеканал 360°вчера в 22:52
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Общество

В Киеве запретили выходить на улицу без масок и респираторов

Власти Киева запретили жителям города выходить на улицу без средств индивидуальной защиты. Речь идет о медицинских масках и респираторах.
РБК 13:28
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Вылечившиеся от коронавируса остаются его переносчиками

Вирусолог рассказал о заразности вылечившихся от COVID-19.
ToDay News Ufa 12:05
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Общество

Самоизоляция из-за коронавируса в Перми: какие организации продолжат работу

В связи с продлением нерабочей недели до 30 апреля Дмитрий Махонин конкретизировал перечень предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.
КП - Пермь 10:29
Общество

Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Космос

Российский орбитальный телескоп зафиксировал «пробуждение» чёрной дыры

Телескоп ART-XC наблюдает начало новой вспышки от этой чёрной дыры, — цитирует«Интерфакс» сообщение.
News.ru 13:53
Общество

Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
EastRussia 02 апреля в 23:44
Общество

Лес горит в Чернобыльской зоне отчуждения

Лес горит на площади порядка 20 гектаров в ЧЗО, еще 80 гектаров — на территории за Зоной.
Время Пресс 11:04
Общество

В Турции вакцина от коронавируса успешно испытана на животных

Вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на животных в Турции, заявил 5 апреля профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 13:18
Шоу-бизнес

Подольская рассказала о конфликте с Пугачевой

Певица Наталья Подольская откровенно рассказала в эфире передачи "Секрет на миллион" о натянутых отношениях с худруком проекта "Фабрика звезд-5" Аллой Пугачевой.
Народные новости 04:02
Общество

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом, передает издание "Подъем".
Газета.Ru 12:15
Игры

Вышла игра Resident Evil 3 Remake

Sibnet Новости вчера в 11:28
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Гаджеты

При сравнении Kirin 820 5G и Snapdragon 765G выиграл чип Huawei

Разработчики Huawei в конце месяца презентовали однокристальную систему Kirin 820, поддерживающую 5G.
Дни24 13:42
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Общество

Беременная невеста Бориса Джонсона сообщила о симптомах коронавируса

Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что находится на самоизоляции уже неделю с симптомами коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 16:41
Экономика

Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Известия 10:47
Экономика

ЦБ пояснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

Как обратил внимание ЦБ, с точки зрения обеспечения непрерывности хозяйственного оборота нерабочие дни, о которых говорится в указе президента России Владимира Путина, не являются основанием для переноса, например, платежа по кредиту или займу.
Газета.Ru 03:43
Здоровье

В США нашли рискованное решение проблемы дефицита аппаратов ИВЛ – NYT

Вашингтон, 5 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В больницах Нью-Йорка апробируют метод подключения сразу двух пациентов с COVID-19 к одному аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), учёные отмечают, что это рискованный шаг, но «другой вариант — смерть».
REGNUM 10:30
Политика

Губернатор Архангельской области написал заявление об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке. Об этом он сообщил журналистам.
Российская газета 02 апреля в 09:53
Общество

Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Lenta.ru 09:38
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства пяти человек в Рязанской области

RT на русском 02:44
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Общество

Около 26 тысяч россиян за рубежом заполнили форму на получение помощи

«26 тысяч людей, которые оставили о себе сведения для планирования вылета в Россию или для получения социальной помощи», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Парламентская газета 09:58
Космос

Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли

На протяжении нескольких месяцев камеры на МКС фиксировали аномалии вблизи Земли.
Дни24 02 апреля в 07:38
Общество

55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника

Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Эхо76 - Ярославль 12:16
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Футбол

«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию

Российская газета 11:13
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