Экономика
9111.ruВ России резко вырос спрос на микрозаймы
В марте россияне оформили 17 млн заявок на микрозаймы, что почти на треть (30,8%) больше прошлогоднего показателя, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Юником 24». Отмечается, что среди населения спрос на займы вырос на 15-30%.
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с чего всё началось
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.РИА Новостивчера в 21:01
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Общество
В Киеве запретили выходить на улицу без масок и респираторов
Власти Киева запретили жителям города выходить на улицу без средств индивидуальной защиты. Речь идет о медицинских масках и респираторах.
Здоровье
Вылечившиеся от коронавируса остаются его переносчиками
Вирусолог рассказал о заразности вылечившихся от COVID-19.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
Самоизоляция из-за коронавируса в Перми: какие организации продолжат работу
В связи с продлением нерабочей недели до 30 апреля Дмитрий Махонин конкретизировал перечень предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.
Общество
Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Космос
Российский орбитальный телескоп зафиксировал «пробуждение» чёрной дыры
Телескоп ART-XC наблюдает начало новой вспышки от этой чёрной дыры, — цитирует«Интерфакс» сообщение.
Общество
Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
Общество
Лес горит в Чернобыльской зоне отчуждения
Лес горит на площади порядка 20 гектаров в ЧЗО, еще 80 гектаров — на территории за Зоной.
Общество
В Турции вакцина от коронавируса успешно испытана на животных
Вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на животных в Турции, заявил 5 апреля профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара на своей странице в Twitter.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала о конфликте с Пугачевой
Певица Наталья Подольская откровенно рассказала в эфире передачи "Секрет на миллион" о натянутых отношениях с худруком проекта "Фабрика звезд-5" Аллой Пугачевой.
Общество
Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом
Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом, передает издание "Подъем".
Игры
Вышла игра Resident Evil 3 Remake
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Гаджеты
При сравнении Kirin 820 5G и Snapdragon 765G выиграл чип Huawei
Разработчики Huawei в конце месяца презентовали однокристальную систему Kirin 820, поддерживающую 5G.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Общество
Беременная невеста Бориса Джонсона сообщила о симптомах коронавируса
Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что находится на самоизоляции уже неделю с симптомами коронавирусной инфекции.
Экономика
Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов
Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Экономика
ЦБ пояснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
Как обратил внимание ЦБ, с точки зрения обеспечения непрерывности хозяйственного оборота нерабочие дни, о которых говорится в указе президента России Владимира Путина, не являются основанием для переноса, например, платежа по кредиту или займу.
Здоровье
В США нашли рискованное решение проблемы дефицита аппаратов ИВЛ – NYT
Вашингтон, 5 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В больницах Нью-Йорка апробируют метод подключения сразу двух пациентов с COVID-19 к одному аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), учёные отмечают, что это рискованный шаг, но «другой вариант — смерть».
Политика
Губернатор Архангельской области написал заявление об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке. Об этом он сообщил журналистам.
Общество
Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства пяти человек в Рязанской области
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Религия
У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Около 26 тысяч россиян за рубежом заполнили форму на получение помощи
«26 тысяч людей, которые оставили о себе сведения для планирования вылета в Россию или для получения социальной помощи», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Космос
Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли
На протяжении нескольких месяцев камеры на МКС фиксировали аномалии вблизи Земли.
Общество
55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника
Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Футбол