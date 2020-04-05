Экономика
9111.ruВ России резко вырос спрос на микрозаймы
В марте россияне оформили 17 млн заявок на микрозаймы, что почти на треть (30,8%) больше прошлогоднего показателя, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Юником 24». Отмечается, что среди населения спрос на займы вырос на 15-30%.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.РИА Новостивчера в 21:01
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Шоу-бизнес
Павел Воля насмешил пользователей танцем в платье Ляйсан Утяшевой
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Общество
Излечившиеся от коронавируса остаются его переносчиками
Как уверяет замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, необходимо учитывать феномен «вирусовыделения» у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19, сообщает телеканал «Россия 1». Как пояснил Семенов, казалось бы, уже выписанный из клиники, излечившийся от заразы пациент остается носителем коронавируса.
Общество
Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса
Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекций COVID-19.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Музыка
Группа Little Big даст бесплатный онлайн-концерт
Подключиться к рейву можно из дома и бесплатно, трансляция начнется 11 апреля в 20:00.
Футбол
Футболист ЦСКА выложил начало неприличной кричалки про «Спартак»
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили выложил в сториз своего Instagram-аккаунта начало неприличной кричалки про «Спартак».
Общество
У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.
Футбол
Смолова накажут за самовольный отъезд в Россию
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице на Урале
В Свердловской области 6 апреля ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, временами с дождем, а также гололед.
Происшествия
Гражданин РФ умер от коронавируса в Таиланде
Паттайя, Таиланд, 5 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Российский гражданин умер в городе Паттайе (Таиланд) от вызванного коронавирусом заболевания, сообщили 5 апреля в посольстве РФ в Таиланде.
Происшествия
Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Общество
В Петербурге умер третий больной с коронавирусом
658 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки За последние сутки в 14 регионах нашей страны подтверждено 658 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли, еще 22 выздоровели и выписаны домой.
Происшествия
Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве
Как сообщили РИА Новости в воскресенье пресс-службе полиции, неизвестные сломали три мемориальных таблички участникам антитеррористической операции на востоке страны.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Общество
В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине
Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.
Происшествия
В Петербурге задержали байкера Ерему. Он строил фантомный газопровод для Ленобласти
Полицейские задержали 39-летнего предпринимателя Виталия Ермолаева, известного как байкер Ерема.
Общество
Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Здоровье
В РФ заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом
Взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России удается сдерживать, благодаря принятыми властями мерами.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сообщила, что беременна
Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
Общество
На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне
Политика
Комиссия Госдумы изучит материалы ряда изданий о коронавирусе
Глава комиссии уточнил, что это сми привело в материале мнение правозащитников из признанной нежелательной организации «Открытая Россия», которые заявили, что принятые в России поправки по противодействию фейк-ньюз о коронавирусе якобы являются ограничением свободы слова.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Здоровье
В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса
Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять и достигло 12 человек, сообщает в воскресенье вечером оперативный штаб региона.
Общество
55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника
Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Экономика
Коронавирусный кризис. Володин прочитал письмо саратовских бизнесменов
Общество
Свердловский губернатор отказался открывать парикмахерские
Парикмахерские и салоны красоты в Екатеринбурге и Свердловской области не будут открыты в ходе смягчения карантинного режима в регионе, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 апреля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.