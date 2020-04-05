Экономика

9111.ru9111.ruВ России резко вырос спрос на микрозаймы

В марте россияне оформили 17 млн заявок на микрозаймы, что почти на треть (30,8%) больше прошлогоднего показателя, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Юником 24». Отмечается, что среди населения спрос на займы вырос на 15-30%.
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с чего всё началось

Исследование: спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новостивчера в 21:01

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Спрос на микрокредиты в России в марте 2020 года вырос на треть

REGNUM12:02

Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

Телеканал 360°вчера в 22:52

В РФ вырос спрос на микрозаймы для покупки товаров первой необходимости

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Спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть

Аргументы и Фактывчера в 21:51

Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:48

Аналитики: Количество микрозаймов в России увеличилось на треть

Online47.ruвчера в 22:50

Спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть

ПРАЙМвчера в 20:45
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Павел Воля насмешил пользователей танцем в платье Ляйсан Утяшевой

Экономика сегодня вчера в 12:35
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В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 07:23
Общество

Излечившиеся от коронавируса остаются его переносчиками

Как уверяет замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, необходимо учитывать феномен «вирусовыделения» у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19, сообщает телеканал «Россия 1». Как пояснил Семенов, казалось бы, уже выписанный из клиники, излечившийся от заразы пациент остается носителем коронавируса.
Журналистская правда 11:58
Общество

Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекций COVID-19.
РБК 12:32
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
RT на русском 09:34
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Музыка

Группа Little Big даст бесплатный онлайн-концерт

Подключиться к рейву можно из дома и бесплатно, трансляция начнется 11 апреля в 20:00.
Телеканал Санкт-Петербург 03 апреля в 05:31
Футбол

Футболист ЦСКА выложил начало неприличной кричалки про «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили выложил в сториз своего Instagram-аккаунта начало неприличной кричалки про «Спартак».
Спорт-Экспресс 06:06
Общество

У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.
Газета.Ru 07:13
Футбол

Смолова накажут за самовольный отъезд в Россию

Lenta.ru 11:32
Общество

МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице на Урале

В Свердловской области 6 апреля ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, временами с дождем, а также гололед.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:44
Происшествия

Гражданин РФ умер от коронавируса в Таиланде

Паттайя, Таиланд, 5 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Российский гражданин умер в городе Паттайе (Таиланд) от вызванного коронавирусом заболевания, сообщили 5 апреля в посольстве РФ в Таиланде.
REGNUM 12:18
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Общество

В Петербурге умер третий больной с коронавирусом

658 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки За последние сутки в 14 регионах нашей страны подтверждено 658 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли, еще 22 выздоровели и выписаны домой.
ЛОТ 07:50
Происшествия

Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве

Как сообщили РИА Новости в воскресенье пресс-службе полиции, неизвестные сломали три мемориальных таблички участникам антитеррористической операции на востоке страны.
Вести.Ru 08:30
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Общество

В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине

Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.
REGNUM 04:44
Происшествия

В Петербурге задержали байкера Ерему. Он строил фантомный газопровод для Ленобласти

Полицейские задержали 39-летнего предпринимателя Виталия Ермолаева, известного как байкер Ерема.
Фонтанка.Ру 09:14
Общество

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:28
Здоровье

В РФ заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом

Взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России удается сдерживать, благодаря принятыми властями мерами.
Piter.tv 08:35
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сообщила, что беременна

Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
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Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

RT на русском 09:55
Политика

Комиссия Госдумы изучит материалы ряда изданий о коронавирусе

Глава комиссии уточнил, что это сми привело в материале мнение правозащитников из признанной нежелательной организации «Открытая Россия», которые заявили, что принятые в России поправки по противодействию фейк-ньюз о коронавирусе якобы являются ограничением свободы слова.
АБН 06:38
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять и достигло 12 человек, сообщает в воскресенье вечером оперативный штаб региона.
РИА Новости 12:40
Общество

55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника

Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Эхо76 - Ярославль 12:16
Экономика

Коронавирусный кризис. Володин прочитал письмо саратовских бизнесменов

FreeNews-Volga 11:04
Общество

Свердловский губернатор отказался открывать парикмахерские

Парикмахерские и салоны красоты в Екатеринбурге и Свердловской области не будут открыты в ходе смягчения карантинного режима в регионе, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 апреля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
ИА Красная Весна 11:36
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