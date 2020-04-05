Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

с чего всё началось

В марте россияне оформили 17 млн заявок на микрозаймы, что почти на треть (30,8%) больше прошлогоднего показателя, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Юником 24». Отмечается, что среди населения спрос на займы вырос на 15-30%.

В России резко вырос спрос на микрозаймы

Экономика ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.

Общество Излечившиеся от коронавируса остаются его переносчиками Как уверяет замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, необходимо учитывать феномен «вирусовыделения» у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19, сообщает телеканал «Россия 1». Как пояснил Семенов, казалось бы, уже выписанный из клиники, излечившийся от заразы пациент остается носителем коронавируса.

Общество У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.

Происшествия Гражданин РФ умер от коронавируса в Таиланде Паттайя, Таиланд, 5 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Российский гражданин умер в городе Паттайе (Таиланд) от вызванного коронавирусом заболевания, сообщили 5 апреля в посольстве РФ в Таиланде.

Происшествия Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.

Общество В Петербурге умер третий больной с коронавирусом 658 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки За последние сутки в 14 регионах нашей страны подтверждено 658 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли, еще 22 выздоровели и выписаны домой.

Происшествия Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве Как сообщили РИА Новости в воскресенье пресс-службе полиции, неизвестные сломали три мемориальных таблички участникам антитеррористической операции на востоке страны.

Общество Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Общество В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.

Политика Комиссия Госдумы изучит материалы ряда изданий о коронавирусе Глава комиссии уточнил, что это сми привело в материале мнение правозащитников из признанной нежелательной организации «Открытая Россия», которые заявили, что принятые в России поправки по противодействию фейк-ньюз о коронавирусе якобы являются ограничением свободы слова.

Здоровье В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять и достигло 12 человек, сообщает в воскресенье вечером оперативный штаб региона.

Общество 55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.