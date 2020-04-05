Россияне в марте текущего года на фоне распространения в стране коронавируса оформили 17 миллионов заявок на микрозаймы, что на 30,8% больше показателя в марте прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

В марте россияне оформили 17 млн заявок на микрозаймы, что почти на треть (30,8%) больше прошлогоднего показателя, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Юником 24». Отмечается, что среди населения спрос на займы вырос на 15-30%.

В России резко вырос спрос на микрозаймы

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