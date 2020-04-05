Экономика

9111.ru9111.ruВ России резко вырос спрос на микрозаймы

В марте россияне оформили 17 млн заявок на микрозаймы, что почти на треть (30,8%) больше прошлогоднего показателя, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Юником 24». Отмечается, что среди населения спрос на займы вырос на 15-30%.
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с чего всё началось

Исследование: спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть

Россияне в марте текущего года на фоне распространения в стране коронавируса оформили 17 миллионов заявок на микрозаймы, что на 30,8% больше показателя в марте прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:14, Ашберн
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Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
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Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Жертвой нового типа пневмонии стал бывший премьер-министр Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль, сообщает ливийский телеканал "аль-Аравия".
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