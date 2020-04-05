Экономика
9111.ruВ России резко вырос спрос на микрозаймы
В марте россияне оформили 17 млн заявок на микрозаймы, что почти на треть (30,8%) больше прошлогоднего показателя, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Юником 24». Отмечается, что среди населения спрос на займы вырос на 15-30%.
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с чего всё началось
Россияне в марте текущего года на фоне распространения в стране коронавируса оформили 17 миллионов заявок на микрозаймы, что на 30,8% больше показателя в марте прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 21:01
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Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы
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Московский департамент соцзащиты населения выделил дополнительные средства на закупку еды для бездомных. Об этом сообщает сайт мэра столицы.
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В программе «Секрет на миллион» певица Наталья Подольская показала их с Владимиром Пресняковым семейное гнездышко.
Космос
Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»
Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
Общество
Какие профессии могут оказаться невостребованными из-за коронавируса
Эксперты Института прогрессивного образования провели исследование и выяснили, какие профессии оказались под ударом, а какие специалисты после нормализации эпидемиологической ситуации вернуться в строй как ни в чем не бывало.
Происшествия
Пятеро ростовчан сдали положительные экспресс-тесты на коронавирус
У пяти жителей региона экспресс-тесты показали положительный результат.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Экономика
Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг
Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
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Общество
Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Общество
В Югре продлен режим самоизоляции до 1 мая
«Режим повышенной готовности продлён до особого решения, режим обязательной самоизоляции граждан – до 1 мая», – сказала глава региона.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии
Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
Происшествия
В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Общество
Елизавета II готовится выступить со специальным обращением к подданным
Королева Елизавета II, которая соблюдает режим самоизоляции, сегодня выступит со специальным обращением к подданным.
Общество
Многие продуктовые магазины сокращают режим работы
Оптовые магазины Metro, работавшие в Москве и Подмосковье круглосуточно, закрываются на ночной технический перерыв.
Здоровье
В РФ заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом
Взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России удается сдерживать, благодаря принятыми властями мерами.
Здоровье
Омский Минздрав ответил на самые актуальные вопросы по коронавирусу
В настоящий момент омский региональный фонд поддержки предпринимательства запустил "горячую" линию.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом
Комаровский рассказал, что в первую очередь, обзвонит своих сотрудников, с которыми контактировал, и предупредит о своей болезни.
Общество
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса
Жертвой нового типа пневмонии стал бывший премьер-министр Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль, сообщает ливийский телеканал "аль-Аравия".