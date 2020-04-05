Россияне в марте текущего года на фоне распространения в стране коронавируса оформили 17 миллионов заявок на микрозаймы, что на 30,8% больше показателя в марте прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

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Москва, 5 апреля 2020, 07:21 — REGNUM Жители России в марте 2020 года оформили 17 млн заявок на микрозаймы, что на 15−30% больше среднемесячных значений по предыдущему году, говорится в исследовании компании «Юником24», специализирующейся на поиске кредитов.

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