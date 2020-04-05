Экономика
REGNUMВ России резко вырос спрос на микрозаймы
Москва, 5 апреля 2020, 07:21 — REGNUM Жители России в марте 2020 года оформили 17 млн заявок на микрозаймы, что на 15−30% больше среднемесячных значений по предыдущему году, говорится в исследовании компании «Юником24», специализирующейся на поиске кредитов.
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Россияне в марте текущего года на фоне распространения в стране коронавируса оформили 17 миллионов заявок на микрозаймы, что на 30,8% больше показателя в марте прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 21:01
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Общество
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В Африке обнаружили останки птерозавра
Окаменелые останки летающего ящера нашли в Марокко (Африка).
Экономика
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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
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Общество
В России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса
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Общество
Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
Общество
Признал ошибку в прогнозе по коронавирусу доктор Мясников
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Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Происшествия
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Общество
Еще более 600 россиян заразились коронавирусом
Еще более 600 россиян заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общество
Беременная невеста премьера Джонсона сообщила о симптомах коронавируса
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Общество
В России подтверждено уже более 5000 случаев заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 658 случая заражения коронавирусом.
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Общество
Правительство сформирует графики вывоза застрявших за границей россиян
Пока же чиновники просто взяли тайм-аут для того, чтобы грамотно организовать транспортировку соотечественников и "не получить еще одну волну коронавируса в России".
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Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Политика
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Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
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Авто
Российские тесты проходит новый Land Rover Defender
На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
Общество
Депутат Госдумы назвал мародерством просьбы россиян помочь им в кризис
Депутат Государственной Думы от «Единой России» Сергей Поддубный сравнил с мародерством многочисленные записи россиян в социальных сетях, в которых они высказываются о необходимости финансовой поддержки со стороны правительства из-за экономического кризиса и коронавируса.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев объяснил, что маску следует надевать при контакте с тем, кто может быть заражен коронавирусом.