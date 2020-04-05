Экономика

REGNUMREGNUMВ России резко вырос спрос на микрозаймы

Москва, 5 апреля 2020, 07:21 — REGNUM Жители России в марте 2020 года оформили 17 млн заявок на микрозаймы, что на 15−30% больше среднемесячных значений по предыдущему году, говорится в исследовании компании «Юником24», специализирующейся на поиске кредитов.
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с чего всё началось

Исследование: спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть

Россияне в марте текущего года на фоне распространения в стране коронавируса оформили 17 миллионов заявок на микрозаймы, что на 30,8% больше показателя в марте прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 21:01

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В России резко вырос спрос на микрозаймы

REGNUM00:21

Спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть

Аргументы и Фактывчера в 21:51

Аналитики: Количество микрозаймов в России увеличилось на треть

Online47.ruвчера в 22:50

Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

Телеканал 360°вчера в 22:52

Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:48

В РФ вырос спрос на микрозаймы для покупки товаров первой необходимости

News.ruвчера в 21:40

Спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть

ПРАЙМвчера в 20:45
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Общество

В Таиланде у семи россиян обнаружили коронавирус

Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
ТАСС 00:32
Общество

В России магазины могут обязать предоставлять маски покупателям

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес

Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой

К извинениям присоединилась бочка Бони, которая сказала, что мама жалеет о пластических операциях.
Gazeta.SPb вчера в 18:16
Общество

Вирусолог рассказал, повлияет ли весеннее тепло на коронавирус

Вирусолог уточнил, что ждать помощи от погоды можно только ближе к лету. Причем потепление окажет влияние не на вирус, а на людей.
Мой Брянск 02:54
Транспорт

Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Известия 05:42
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 5,3 тыс

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 5,3 тыс. человек - оперштаб.
ТАСС 06:31
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Общество

Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 01:23
Происшествия

Сосед рассказал о мужчине, устроившем стрельбу в Рязанской области

РИА Новости 05:53
Наука

В Африке обнаружили останки птерозавра

Окаменелые останки летающего ящера нашли в Марокко (Африка).
Goroday.ru 03 апреля в 03:50
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru 03 апреля в 14:03
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса

В Москве и нескольких других городах России начали появляться объявления о санитарной обработке квартир и подъездов от коронавируса.
Известия 04:02
Общество

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
РИА Новости 05:29
Общество

Признал ошибку в прогнозе по коронавирусу доктор Мясников

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников в своем Телеграм-канале заявил, что вынужден признать собственную ошибку по поводу первоначальных прогнозов относительно эпидемии коронавируса в России.
Live24 вчера в 09:18
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Известия 02 апреля в 06:13
Происшествия

Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 05:06
Общество

Еще более 600 россиян заразились коронавирусом

Еще более 600 россиян заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 06:33
Общество

Беременная невеста премьера Джонсона сообщила о симптомах коронавируса

Коронавирусом нового типа могла заболеть беременная подруга премьер-министра Британии Бориса Джонсона Кэрри Саймондс.
Росбалт вчера в 13:10
Общество

В России подтверждено уже более 5000 случаев заражения коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 658 случая заражения коронавирусом.
Моссовет 06:31
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Общество

Правительство сформирует графики вывоза застрявших за границей россиян

Пока же чиновники просто взяли тайм-аут для того, чтобы грамотно организовать транспортировку соотечественников и "не получить еще одну волну коронавируса в России".
ЗакC.Ру вчера в 09:57
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Авто

Российские тесты проходит новый Land Rover Defender

На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
ГЛАС.RU 02 апреля в 12:14
Общество

Депутат Госдумы назвал мародерством просьбы россиян помочь им в кризис

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Сергей Поддубный сравнил с мародерством многочисленные записи россиян в социальных сетях, в которых они высказываются о необходимости финансовой поддержки со стороны правительства из-за экономического кризиса и коронавируса.
Московский Комсомолец 06:10
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев объяснил, что маску следует надевать при контакте с тем, кто может быть заражен коронавирусом.
МедиаПоток вчера в 06:27
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