Коронавирус
ВедомостиВ России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль. Скачок спроса участники рынка связывают с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз» и входящую в него «Руссоль».
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с чего всё началось
Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.Коммерсантъвчера в 19:10
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
Московский Комсомолец00:34
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Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
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Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
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Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
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Врач госпиталя для ветеранов войн №3, заразившийся коронавирусом, скончался в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в среду.
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Мишустин призвал не забывать из-за коронавируса о других больных
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал в процессе борьбы с пандемией коронавируса помнить о людях, страдающих другими заболеваниями и нуждающихся в помощи врачей.
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Чтобы загрузить и установить ISO-образ майского обновления Windows 10 необходимо зарегистрироваться в Windows Insider.
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Отечественная исполнительница Ольга Бузова призналась, что во время брака с Дмитрием Тарасовым предпринимала попытки родить от футболиста.
Актуальные Новости 11:52
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Путин назначил генерала заместителем главы Следственного комитета
Президент России Владимир Путин назначил генерала Эдуарда Кабурнеева заместителем главы Следственного комитета.
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Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая.
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Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
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Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
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Платформа выдачи цифровых пропусков появится в 21 регионе России
«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении министерства.
РБК 13:26
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Политика
Нобелевский лауреат заявил, что Трамп ведет США к Великой депрессии
Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил, что подход американских властей к решению кризиса, связанного с коронавирусом, похож на действия страны третьего мира и может привести страну ко второй Великой депрессии, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 10:01
Кино
Сериал «Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон
Сериал "Мир Дикого Запада" продлен на четвертый сезон, сообщил программный директор телеканала HBO Кэсси Блойс.
ТАСС 13:26
Финансы
Центробанк России потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля
Центробанк России отчитался в том, что 20 апреля потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля.
OAnews 09:46
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
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РБК 11:46
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
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RT на русском 06:24
Интернет
Свой мессенджер перевыпустил «Яндекс»
В приложении «Яндекс» для iOS и Android появился сервис «Мессенджер», сообщает пресс-служба компании.
Live24 12:33
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении.
Территория новостей вчера в 14:09
Технологии
Майнеры превратили $11 в $7 млн за 20 минут. Но вывести деньги не смогли
Майнеры при помощи манипуляций в сети стейблкоинов PegNet увеличили баланс своего кошелька с $11 до $6,7 млн.
РБК 06:50
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Вирусологи из Германии назвали вероятный путь заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой RLT Today.
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Наука
Коронавирусная инфекция может долго сохраняться в глазах
Самое удивительное, что мазок из носоглотки может дать отрицательный результат, а мазок со слизистой глаз – положительный.
ToDay News Ufa 10:15
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
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Врач дал рекомендации по профилактике инсульта
По словам специалиста, в основе профилактики стоит здоровый образ жизни: правильное и сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, здоровый, полноценный сон и отказ от вредных привычек.
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Евгений Куйвашев назвал условия для отмены режима самоизоляции
Евгений Куйвашев рассказал, при каких условиях в Свердловской области отменят режим самоизоляции.
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В ульяновской больнице ввели карантин из-за коронавируса
Карантин ввели в Старокулаткинской районной больнице в Ульяновской области после обнаружения коронавируса у четырех медиков, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения региона.
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Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом.
Lenta.ru 12:25
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14