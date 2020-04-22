Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.

с чего всё началось

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль. Скачок спроса участники рынка связывают с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз» и входящую в него «Руссоль».

В России резко вырос спрос на пищевую соль

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