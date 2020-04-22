Коронавирус
ВедомостиВ России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль. Скачок спроса участники рынка связывают с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз» и входящую в него «Руссоль».
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с чего всё началось
Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.Коммерсантъвчера в 19:10
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
Московский Комсомолец00:34
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Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы
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Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
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РИА Новости вчера в 08:22
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ФСБ задержала юношу за подготовку массового убийства в школе
Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Тюменской области за подготовку массового убийства в местной школе.
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В Москве выздоровели еще 210 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Агентство Москва 03:19
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Коммерсантъ вчера в 19:23
Экономика
В Пермском крае сократят расходы на содержание чиновников
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному министерству финансов сократить на 10% расходы на содержание аппарата государственных органов края, а удержанные средства направить в резервный фонд, деньги из которого пойдут на борьбу с коронавирусом и соцподдержку граждан.
ТАСС 04:01
Футбол
Вратарь «Шахтера» высказался о переходе Ракицкого в «Зенит»
Страж ворот донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поделился мнением относительно перехода защитника Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит".
Газета.Ru 00:48
Общество
В Татарстане за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса
В Татарстане за последние сутки выявили 75 новых случаев коронавируса. Из них 28 человек госпитализированы, 47 проходят лечение на дому.
Коммерсантъ Казань 03:50
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
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В США предсказали более сложную волну коронавируса следующей зимой
Вторая волна коронавируса в Соединенных Штатах следующей зимой может оказаться хуже, чем нынешняя.
Известия вчера в 21:43
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В Ростове устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции возле здания правительства.
Piter.tv 20 апреля в 10:46
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Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
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В Свердловской области коронавирусом заболели еще десять человек
На Среднем Урале зафиксировано десять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru 03:44
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Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
РИА Новости вчера в 09:15
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Путин предупредил о пике коронавируса
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BFM.ru 20 апреля в 07:22
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Власти могут расширить права полицейских
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BFM.ru 03:27
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
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Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
"Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.
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Общество
В России за сутки умерло 57 человек с коронавирусом
За последние сутки в России умерло 57 человек с коронавирусом COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:42
Политика
ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию
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