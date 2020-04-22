Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ России резко вырос спрос на пищевую соль

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль. Скачок спроса участники рынка связывают с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз» и входящую в него «Руссоль».
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с чего всё началось

Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль

Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.
Коммерсантъвчера в 19:10

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Спрос на соль вновь взлетел из-за коронавируса

Коммерсантъ05:50

В России вырос спрос на соль из-за коронавируса

Российская газета02:45

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Интерфакс02:14

Производители заявили о росте спроса на соль в России

ТАСС02:00

В России вырос спрос на соль

РИА Новости02:11

Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса

Московский Комсомолец00:34

В России резко вырос спрос на пищевую соль

Ведомостивчера в 22:18
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Здоровье

В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали

В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32
Происшествия

После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
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Происшествия

В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ

В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
Политика

Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

Новый Век вчера в 05:50
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Происшествия

СМИ узнали о проекте расширения полномочий полицейских

В правительстве подготовили поправки в закон «О полиции», которые расширят полномочия сотрудников правоохранительных органов и освободят их от преследования за совершенные действия.
РБК 06:59
5,7K
Общество

В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
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Экономика

Поставщик картошки фри для McDonald’s временно приостановил работу завода

Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
РБК 06:58
2
Общество

На Украине продлили карантин, введенный из-за коронавируса

Кабинет министров Украины из-за коронавируса продлил до 11 мая карантин, который действовал в стране до 24 апреля, заявил в среду премьер Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:52
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Транспорт

Около 600 москвичей пытались проехать в транспорте без пропуска

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов проинформировал, что около 600 человек стремились воспользоваться общественным транспортом без разрешения на передвижение по городу.
Москва 24 06:16
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Общество

Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Побрившийся налысо глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором призвал остальных мужчин последовать своему примеру, сообщает "Грозный-Информ".
Инфорос вчера в 15:03
1,3K
Общество

Режим самоизоляции в России решено продлить

Российские власти планируют продлить режим самоизоляции до майских праздников.
Русская Планета 20 апреля в 22:25
5,4K
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1,1K
Общество

В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
1,1K
Футбол

Кокорин рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Зенитом»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о ситуации вокруг его истекающего контракта с «Зенитом».
Metaratings 06:24
Общество

Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года

«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
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Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
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Авто

УАЗ выпустил для медиков реанимобиль на базе УАЗ «Профи»

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу УАЗа, созданный на базе модели «Профи» реанимобиль предназначен для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, а также транспортировки и мониторинга состояния «тяжелых» пациентов на догоспитальном этапе.
Автоновости дня 03:53
4
Общество

В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
4
Общество

В Тюменской области за сутки выявили 29 заболевших коронавирусом

В Тюменской области за сутки, 21 апреля, выявили 29 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией.
АиФ Тюмень 04:32
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
Коммерсантъ 06:47
16
Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
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Финансы

Рубль умеренно подешевел к доллару и евро вслед за нефтью

Курсы доллара и евро растут на Московской бирже в среду утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине вслед за нефтью, продолжающей снижаться на опасениях, что уже вскоре сырье будет негде хранить в условиях отсутствия спроса.
Интерфакс 03:33
Общество

Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди

Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
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Наука

Проводятся исследования «водных миров» галактики

Наблюдения астрофизиков показали, что богатые водой экзопланеты распространены в нашей галактике.
Goroday.ru 05:56
Общество

РАН заявила о приближении к пику коронавируса в России

Россия приблизилась к пику по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Известия 06:43
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
2,1K
Политика

Мишустин рассказал о ситуации с обеспечением медиков средствами защиты

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в некоторых регионах страны складывается непростая ситуация с обеспечением медучреждений средствами индивидуальной защиты и оборудованием для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:00
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Интернет

Эксперт рассказал об уязвимостях Zoom

Приложение для видеоконференций Zoom имеет уязвимости, которые могут повлечь за собой потерю конфиденциальности разговоров.
Известия 01:02
8
Происшествия

В Пермском крае выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло 266 человек, из 29 новых пациентов двое прибыли из Турции и Санкт-Петербурга, остальные контактировали с заболевшими в регионе, большая часть заразившихся — младше 45 лет, указано на сайте губернатора и правительства края.
РИА Новости 04:34
2
Политика

Песков рассказал о подготовке саммита «пятерки» СБ ООН

Представитель Кремля напомнил об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, высказанной во время телефонного разговора 17 апреля с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности организации рабочей встречи лидеров стран-постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции .
ТАСС 05:51
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