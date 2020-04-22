с чего всё началось

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль. Скачок спроса участники рынка связывают с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз» и входящую в него «Руссоль».

В России резко вырос спрос на пищевую соль

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Наука Коронавирусная инфекция может долго сохраняться в глазах Самое удивительное, что мазок из носоглотки может дать отрицательный результат, а мазок со слизистой глаз – положительный. 32

Политика Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России. 88

Общество Минкомсвязи сообщило о снижении качества потоковых трансляций Ранее YouTube и Netflix начали ограничивать качество видеоконтента, то же сделали Facebook и другие социальные сети, а также онлайн-сервисы. 6

Здоровье Эпидемия гриппа в России закончилась По данным организации, эпидемия гриппа в стране завершилась. Она началась в конце января, говорится на сайте института. 7

Общество Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа. 92

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 804

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». 12K

Происшествия 60 сотрудников больницы Подмосковья заражены коронавирусом Отмечается, что все 2,9 тысяч сотрудников больницы регулярно сдают анализы и тесты на коронавирус. 34

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Общество ФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику у 78% пациентов с коронавирусом, находящихся в среднетяжёлом состоянии. 4

Происшествия Избившую маленького сына жительницу Оренбурга задержали Следователи настаивают на заключении под стражу 21-летней жительницы Оренбурга, которая на глазах знакомой избила своего восьмимесячного сына за то, что тот постоянно кричал, отметили в региональном управлении СКР. 44

Политика Песков прокомментировал вопрос о госзащите для журналистки Милашиной Москва, 22 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Вопрос о государственной защите для журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной не входит в компетенцию администрации президента РФ. об этом сегодня, 22 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 7

Здоровье Спрогнозировано окончание пандемии коронавируса Пандемия коронавируса в мире продлится до тех пор, пока большая часть человечества не будет инфицирована, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок. 42

Общество Названа дата первых туров за рубеж После окончания пандемии коронавируса первые туры за рубеж планируются не раньше 1 августа. 3