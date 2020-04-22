Коронавирус
ВедомостиВ России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль. Скачок спроса участники рынка связывают с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз» и входящую в него «Руссоль».
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с чего всё началось
По мнению производителей, популярность соли могла резко вырасти на фоне опубликованных 9 апреля рекомендаций Минздрава, где в том числе предлагалось использовать соляной раствор для профилактики коронавируса.Компания06:40
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
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